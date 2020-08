Ultimatum przed US Open. Tenisiści chcą zniesienia obowiązkowej kwarantanny

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Choć wciąż nie jest znana data powrotu rozgrywek LaLigi, to hiszpańskie kluby wróciły już do treningów. Barcelona wprowadziła specjalne działania, które mają ochronić piłkarzy i pracowników klubu przed zakażeniem koronawirusem. Po przyjeździe do ośrodka zawodnikom sprawdza się temperaturę, a później dezynfekuje ich auta.

Liderka rankingu wycofała się z US Open. Boi się o własne zdrowie Australijka... czytaj dalej » Zmagania w US Open ruszą 31 sierpnia, zakończą się 13 września. Restrykcje, ze względu na pandemię COVID-19, obowiązywać będą wszystkich.

Zgodnie z podanymi mediom informacjami tenisiści mają się dostać do Nowego Jorku lotami grupowymi. Wszyscy przechodzić będą regularnie testy na obecność koronawirusa, pierwsze jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Mieszkać mają we wskazanych hotelach blisko lotniska. Temperatura sprawdzana będzie codziennie. Spacery i wycieczki po metropolii odpadają. Kibice nie zasiądą na trybunach, a zawodnicy, którzy danego dnia nie będą rozgrywać meczów, nie dostaną się do szatni.

Coraz więcej gwiazd ogłasza, że w imprezie udziału nie weźmie. 30 lipca zapowiedziała to liderka rankingu WTA, Australijka Ashleigh Barty. - Nadal istnieje znaczne ryzyko związane z COVID-19. Nie czuję się komfortowo - wyjaśniła.

Murray chce grać. Tak samo, jak w przeniesionym z Cincinnati do Nowego Jorku Western & Southern Open (20-28 sierpnia).

Źródło: Getty Images US Open 2020 będzie specyficzną imprezą



Murray: ryzyko istnieje, to jasne

To Szkot zabrał głos w sprawie zniesienia dla przedstawicieli tenisa kwarantanny po powrocie do Europy.

Kvitova sceptyczna wobec US Open. "Niektórzy nie przyjadą" Zdaniem Petry... czytaj dalej » - Rozumiem, że sprawa zostanie wyjaśniona przed naszą podróżą za ocean, ale wiem też, że wszystko może się zmienić w 10 lub 12 dni - wyznał trzykrotny triumfator imprez wielkoszlemowych i były lider światowego rankingu. - Mam jednak nadzieję, że dostaniemy to zapewnienie. Jeżeli komuś dobrze pójdzie w US Open, po dwóch tygodniach kwarantanny nie będzie miał przecież szans na sukces we French Open.

Paryski turniej - pierwotnie planowany na przełom maja i czerwca - ma się rozpocząć 27 września.

Murray, ze względu na problemy z biodrem, nie grał w zawodowej imprezie od listopada. 33-latek wyznał, że podjąłby ryzyko podróży, bo brakuje mu rywalizacji, zwłaszcza tej w najbardziej prestiżowych turniejach.

- Nie wiem, ile zostało mi jeszcze wielkoszlemowych turniejów. Przez ostatnie lata dużo ich opuściłem. A zatem, skoro czuję się teraz w miarę dobrze, chciałbym znowu się nimi cieszyć. Choć ryzyko istnieje, to jasne - oznajmił.

Szefowie Amerykańskiej Federacji Tenisa (USTA) wyjawili, że nad zniesieniem kwarantanny rozmawiają z odpowiednimi instytucjami.

Przed pandemią rozegrano Australian Open. Wimbledon odwołano.