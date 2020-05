Bez kibiców, z jednym sędzią. Tenisiści wrócili na prawdziwy kort

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Nie dał szans Nadalowi i Zverevowi. Murray z wirtualnym tytułem w Madrycie Dobra zabawa w... czytaj dalej » Pandemia COVID-19 sprawiła, że rywalizację w tenisie kobiet i mężczyzn wstrzymano co najmniej do połowy lipca. W ostatnich tygodniach ograniczano się jedynie do wirtualnych zmagań, ale w Niemczech rozpoczął się właśnie czterodniowy turniej pokazowy na prawdziwym ziemnym korcie.

Zmodyfikowane zasady

Impreza z cyklu Tennis Point Exhibition Series odbywa się w akademii w miasteczku Hoehr-Grenzhausen, niedaleko Koblencji. Jest transmitowana na żywo. W setach gra się do czterech wygranych gemów.

W związku z zasadami bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi w czasie pandemii podczas meczów nie ma kibiców, sędziów liniowych, dzieci i młodzieży do podawania piłek. Niedozwolony jest również tradycyjny w tenisie uścisk dłoni po meczu. Zawodnicy nie mogą liczyć na pomoc trenerów, ani nawet korzystać po meczu z kąpieli pod prysznicem. Wyżywienie dla biorących udział w turnieju graczy ogranicza się do zapakowanych wcześniej kanapek i batonów energetycznych.

Na korcie przebywają jednocześnie tylko trzy osoby - dwóch zawodników i arbiter.



The ‘Tennis Point Exhibition Series’ makes for interesting viewing



No spectators

No line judges

No ball boys/girls pic.twitter.com/XLnDze0oY6 — Seb Sternik (@seb_sternik) May 1, 2020

Symboliczne nagrody do zdobycia

Łącznie w turnieju bierze udział ośmiu tenisistów, z których najbardziej znany jest Niemiec Dustin Brown. To obecnie 239. zawodnik światowego rankingu, ale w 2015 roku zasłynął zwycięstwem nad Hiszpanem Rafaelem Nadalem w drugiej rundzie Wimbledonu.

W piątek w swoim pierwszym pojedynku pokonał rodaka Constantina Schmitza 4:2, 4:2.

Występuje także m.in. 354. na światowej liście Niemiec Benjamin Hassan.

Czek dla zwycięzcy wynosi niecałe tysiąc euro. Pod koniec maja w tym samym miejscu planowane są dwa kolejne turnieje.