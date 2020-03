Kolejne imprezy WTA odwołane. Zagrożone nawet French Open

Tenisowe turnieje ATP zawieszone. "Odpowiedzialne działanie" Epidemia... czytaj dalej » Wymienione turnieje miały być rozgrywane na nawierzchni ziemnej i dla wielu tenisistek stanowić przygotowania do French Open, które pierwotnie miało się rozpocząć 24 maja w Paryżu. Prawdopodobnie jednak w związku z coraz poważniejszą sytuacją związaną z koronawirusem, którego epicentrum obecnie znajduje się w Europie, drugi wielkoszlemowy turniej zaplanowany na 2020 rok również zostanie odwołany.

W przyszłym tygodniu kolejne decyzje

"Z powodu rozprzestrzeniającego się na świecie koronawirusa, turnieje WTA w Stuttgarcie, Stambule i Pradze nie odbędą się zgodnie z planem. Żałujemy z uwagi na naszych wiernych kibiców, zawodników, sponsorów i wszystkich tych, którzy wspierają kobiecy tenis zawodowy" – napisano w komunikacie na stronie WTA.

"Na ten moment rozgrywki WTA Tour są zawieszone do 2 maja. W przyszłym tygodniu zostanie podjęta decyzja dotycząca pozostałych imprez w Europie, rozgrywanych na nawierzchni ziemnej. Będziemy uważnie monitorować sytuację i jej wpływ na sezon 2020" – dodano.



WTA Statement on upcoming clay court swing:



Due to the ongoing global coronavirus outbreak, the WTA tournaments in Stuttgart, Istanbul and Prague will not be held as scheduled.



At this point in time, the WTA Tour is now suspended until May 2 ---> https://t.co/MWcRZERqIqpic.twitter.com/bgxXXXniIH — WTA (@WTA) March 16, 2020





Ponad 167 tysięcy przypadków zakażenia

Epidemia koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan, w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 167 tys. przypadków zakażenia i ponad 6,5 tys. zgonów. W Europie najgorsza sytuacja jest we Włoszech, gdzie jest już prawie 24 tys. zarażonych, a 1811 osób zmarło.