Turniej w Bergamo zakończył się bez wyłonienia zwycięzcy

Groźny wirus dotarł do Włoszech, w których potwierdzono już trzy ofiary śmiertelne. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że w weekend postanowił zdecydowanie zareagować włoski rząd.

Koronawirus storpedował rozgrywki Serie A. Odwołano cztery mecze Bezpieczeństwo i... czytaj dalej » Włosi podejmują dynamiczne działania, ponieważ liczba zachorowań rośnie w bardzo szybkim tempie. Najwięcej zachorowań jest w regionie Lombardia na północy.

Drugim regionem, w którym potwierdzane są kolejne przypadki, jest Wenecja Euganejska. Obszary na północy, na których wystąpił koronawirus, zostały uznane za "czerwoną strefę".

Stracili szansę na tytuł

Z powodu epidemii w niedzielę odwołano cztery z sześciu zaplanowanych na ten dzień meczów włoskiej ekstraklasy: Inter - Sampdoria, Hellas - Cagliari, Atalanta - Sassuolo oraz Torino - Parma.

Wytyczne włoskiego rządu nie ograniczyły się jednak do piłki nożnej. Odwołano wszystkie imprezy w dwóch zagrożonych śmiertelnym niebezpieczeństwem regionach. Reperkusje dotknęły także świat tenisa, a konkretnie challengera (tenisowa druga liga) w Bergamo, czyli właśnie w najbardziej narażonej Lombardii.

W przeciwieństwie do meczów piłkarskich finał został odwołany, a nie przełożony. Tenisowa karawana co tydzień jest w innym zakątku świata. Trudno byłoby pogodzić interesy obu zawodników, dlatego rozegranie tego meczu w najbliższym czasie mogłoby się po prostu nie udać.