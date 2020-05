Amatorzy do gry, zawodowcy do treningów. W poniedziałek w Polsce wraca tenis

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

- Jesteśmy wdzięczni pani minister za zaufanie i uwzględnienie naszych postulatów. Ale też mamy świadomość wielkiej odpowiedzialności, jaka wiąże się z bezpiecznym powrotem na korty. Dlatego przygotowaliśmy szczegółowe procedury dla wszystkich graczy i właścicieli obiektów. Ich bezwzględne wdrażanie i przestrzeganie umożliwi stopniowy powrót do normalności - powiedział PAP prezes Polskiego Związku Tenisowego Mirosław Skrzypczyński.

To dopiero pierwszy krok, a od jego skutków będą zależały kolejne etapy odmrażania całego sportu po pandemii.

- Dlatego liczymy na odpowiedzialność i rozsądek wszystkich ludzi grających w tenisa, bo musimy mieć przed oczami przede wszystkim nasze bezpieczeństwo i dobro dyscypliny. Jednocześnie w PZT przygotowujemy procedury, które będzie można wdrażać w kolejnych etapach - poinformował prezes.

Od 4 maja zawodowi tenisiści będą mogli wznowić treningi na kortach otwartych i zadaszonych, ale z rozsuwanymi ścianami. Amatorzy będą mogli grać w singla, jak i deble czy miksty (na korcie mogą przebywać maksymalnie cztery osoby). Wszystko jednak musi się odbywać w zgodzie ze szczegółowymi procedurami. Przedstawiono je na oficjalnej stronie PZT.

Na korcie bez maseczek

- Pewnie będzie trudno przyzwyczaić się do niepodawania sobie ręki przed rozpoczęciem gry i po niej, ale to konieczność. Chyba wszyscy nauczyli się już obowiązkowego mycia i odkażania rąk, co będzie niezbędne przed wejściem na korty, ale i przy ich opuszczaniu. Nie będzie można po meczu posiedzieć na ławeczce i porozmawiać. Trzeba będzie szybko zwolnić kort, żeby można było jego okolice odkazić przed wejściem następnych chętnych. No i koniecznie na obiekt dotrzeć trzeba już w stroju sportowym, bo szatnie i łazienki będą zamknięte, a jedynie będzie można korzystać z toalet i umywalek - wyliczył najważniejsze zasady szef tenisowej federacji.

W drodze na obiekt czy podczas powrotu do domu trzeba będzie oczywiście nosić maseczki ochronne na twarzy, ale już na korcie w trakcie gry nie będą one konieczne. Płatności najlepiej regulować bezgotówkowo, a rezerwację kortów dokonywać telefonicznie lub online. Trzeba też pamiętać o posiadaniu własnych rakiet i piłek, bo ich wypożyczenie będzie niemożliwe. Swoje piłki warto też oznaczyć, żeby były przypisane do danego kortu i nie myliły się.

Tenis jest jedną z kilku dyscyplin, które od poniedziałku będą stopniowo wznawiać działalność, w przeciwieństwie do sportów halowych. Ale na razie tylko w charakterze treningowym i rekreacyjnym, bo wciąż nie można organizować imprez sportowych czy turniejów.

Postęp w naszych rękach

- Musimy się uzbroić w cierpliwość i pamiętać, że to pierwszy krok, a od tego czy będziemy się zachowywać odpowiedzialnie i przestrzegać wszystkich zakazów oraz procedur, będzie zależało przechodzenie do kolejnych etapów odmrażania sportu. W Polskim Związku Tenisowym już pracujemy nad realnymi scenariuszami na kolejne tygodnie i miesiące. Przygotowujemy np. szczegółowy plan drugiej edycji Lotos PZT Polish Tour. Ze względu na sytuację epidemiologiczną tym razem będą w nim brać udział tylko polscy tenisiści. Jeśli wszystko się uda zgrać, to nasza krajowa czołówka będzie mogła wystartować w 8-10 turniejach i szykować formę na pierwsze międzynarodowe starty po wznowieniu sezonu przez WTA i ATP - zaznaczył Skrzypczyński.

Międzynarodowe władze kobiecego i męskiego tenisa zawiesiły rozgrywki do lipca, ale prawdopodobnie nie jest to ostateczny termin. Wiele wskazuje, że faktyczne wznowienie rywalizacji z udziałem czołowych graczy nastąpi pod koniec lata, a być może na początku jesieni. Wszystko będzie zależeć od dalszego rozwoju epidemii na świecie.