Federer trenuje w śnieżnej scenerii. I apeluje: przejdźmy przez to razem

Zamknięte obiekty sportowe i kolejne odwoływane imprezy sprawiają, że zawodnicy zostali zmuszeni do ćwiczeń w warunkach domowych. Nie inaczej jest w przypadku Federera, który za pośrednictwem mediów społecznościowych utrzymuje kontakt z kibicami. Na profilu Szwajcara pojawił się film, na którym ciepło ubrany odbija piłkę półwolejami w zimowych warunkach.



Another glimpse into the stay at home practice routine

I hope everyone is safe and healthy. Stay positive. Keep active. Support one another. We will get through this together #stayhomepic.twitter.com/ZVqMZ2ZpXc — Roger Federer (@rogerfederer) April 2, 2020

Dwudziestokrotny mistrz turniejów wielkoszlemowych zamieścił też słowa wsparcia w kontekście walki z koronawirusem. Tenisista zachęcał do aktywności fizycznej. - Liczę, że wszyscy są bezpieczni i przede wszystkim zdrowi. Bądźcie aktywni i myślcie pozytywnie. Wspierajmy się wzajemnie i przejdźmy przez to razem - powiedział 38-letni zawodnik.

Kilka dni wcześniej Szwajcar na innym nagraniu pokazywał sztuczki tenisowe.

Uważany za jednego z najlepszych tenisistów w historii "FedEx" pomaga w walce z pandemią. Wraz z żoną Mirką przeznaczyli milion franków szwajcarskich na pomoc potrzebującym.