"Koronawirus? To przygotowanie ludzkości do czipizacji". Spiskowe teorie byłego tenisisty

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Pandemia obudziła wyznawców alternatywnej historii świata. Jednym z nich okazał się numer 1 w tenisowym rankingu w 2000 roku, który zawsze należał do najbarwniejszych zawodników.

- Koronawirus? Myślę, że to przygotowanie ludzkości do czipizacji (wszczepienia czipów - red.) - sugeruje Safin w rozmowie z portalem Sports.ru za pośrednictwem Instagrama. - W 2015 roku Bill Gates powiedział, że będziemy mieli pandemię, a kolejna wojna będzie wirusowa, nie nuklearna. Potem przedstawiono symulację tego na forum ekonomicznym w Davos. Gates nie jest wizjonerem. On po prostu wiedział - twierdzi były numer 1 w rankingu.

Safin jest zdania, że na temat koronawirusa nie znamy całej prawdy.

- Uważam, że z koronawirusem nie jest tak, jak to jest nam przedstawiane, ale ludzie w to wszystko wierzą, w te straszne historie z telewizji. Niektórzy wierzą, że cywilizacja się skończy, ale ja w to nie wierzę. Po prostu zbliżamy się do czipów - dodaje.

Kiedyś Safin był najlepszym tenisistą na świecie. Jako drugi Rosjanin w historii został liderem rankingu. W 2000 roku wygrał US Open, w 2005 roku - Australian Open. Dziś przekonuje, że za spiskiem stoją najpotężniejsi ludzie na świecie.

- Myślę, że są ludzie potężniejsi niż światowi liderzy. Prawdziwi panowie pieniądza, panowie świata, którzy łatwo mogą zmieniać bieg historii. Możecie ich nazywać gabinetem cieni albo jak tam chcecie. Myślę, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że oni istnieją. Rothschildowie i Rockefellerowie to znane nazwiska, ale ktoś za nimi stoi - snuje swoje śmiałe wizje były tenisista, który przez jedną kadencję był posłem do rosyjskiej Dumy z partii Władimira Putina.