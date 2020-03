Djoković zwrócił się do kibiców: zostańcie w domu, módlcie się

Djoković awansował do półfinału turnieju ATP w Dubaju

"Proszę, zostań w domu, poddaj się kwarantannie i w ten sposób pomóż lekarzom walczącym na pierwszej linii" – napisał Serb na jednym z portali społecznościowych.



"Spędź czas z rodziną, módl się, rozmyślaj, śpiewaj, tańcz, jedz zdrowo i pisz. Ciesz się małymi rzeczami" – poradził lider światowego rankingu.

Djoković do apelu dołączył zdjęcie ze swoimi dziećmi i żoną Jeleną, pokazując, jak efektywnie zająć czas pociechom.



#stayhome#staysafe#staystrongpic.twitter.com/CjS5couRhd — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 22, 2020





Federer: musimy pokonać tego wirusa

Wcześniej z podobną prośbą zwrócił się do fanów tenisa Roger Federer.



"Musimy pokonać tego wirusa. Dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest to, żebyśmy pomagali sobie wzajemnie" – rzekł Szwajcar w nagraniu wideo zamieszczonym na Instagramie.



Z powodu pandemii koronawirusa wszystkie turnieje tenisowe ATP zostały odwołane do 7 czerwca.