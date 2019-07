Profesjonalizm według Kyrgiosa. Do meczu z Nadalem przygotowywał się w barze

Panowie grali do tej pory sześć razy i mają taki sam bilans zwycięstw. Kyrgios wygrał m.in. ich ostatnie starcie w Acapulco, a także pokonał Rafę podczas pierwszego pojedynku, który odbył się pięć lat temu na Wimbledonie. Wtedy pokazał, że ma wielki talent i należy się z nim liczyć.

Jego kariera nie rozwinęła się jednak modelowo. Ostatnio więcej mówi się o kontrowersjach z nim związanych niż o wygranych meczach. W maju podczas turnieju w Rzymie Kyrgios został zdyskwalifikowany w trakcie spotkania z Casprem Ruudem. Rzucał rakietą, kopał butelką, a na koniec cisnął krzesłem o kort. Pokazał zachowanie niczym z baru, a nie z kortu tenisowego.

Australijczyk jakiś czas temu wprowadził do gry serwis od dołu, który jeszcze kilka lat temu był uważany za obrażanie rywala. Tenis to bowiem sport elitarny. Obowiązują w nim kanony, z których wyłamuje się Kyrgios. Serwis jest jednym z nich. Problematyczny gracz z Antypodów nagminnie zagrywa również piłkę między nogami. Czasami odpuszcza pojedyncze zagrania, specjalnie nie odbija serwisów przeciwnika, nie biega do niektórych piłek. Był już karany za tzw. tankowanie, czyli za nieprzykładanie się do gry.

Zasłynął również z niepochlebnych wypowiedzi o rywalach. W jednym z wywiadów skrytykował tych największych - Novaka Djokovicia i Rafaela Nadala. - Gdy Rafa ze mną wygrywa, to wszystko jest w porządku. Nie powie o mnie złego słowa i z uznaniem wypowie się na temat przeciwnika. Ale gdy tylko z nim wygram, to zaczyna się zachowywać, jakbym nie miał szacunku do niego, jego fanów i do tenisa - powiedział już jakiś czas temu o Hiszpanie.

Już podczas Wimbledonu dodał, że "nie poszedłby z nim na piwo".

Wieczór w barze

Sam jednak udał się ze znajomymi do baru w wieczór poprzedzający mecz z Rafą, o czym poinformowali na Twitterze zagraniczni dziennikarze. "Wybiła godzina 23, a Nick cały czas siedzi w barze Dog and Fox. Nie zanosi się na to, żeby Nadal wpadł na piwo" - napisał korespondent "The Times" Stuart Fraser.

Just gone 11pm and Nick Kyrgios is still in the Dog and Fox, the night before he plays Rafael Nadal on Centre Court. No sign of Nadal for that beer... #Wimbledon — Stuart Fraser (@stu_fraser) 3 lipca 2019

"Wzniosłem nawet toast z Nickiem. Jest totalnie zrelaksowany. Żartuje ze znajomymi, rozmawia z dziewczynami" - dodał dziennikarz portugalskiego Eurosportu Miguel Seabra.

Nadal nie chciał wdawać się w gierki słowne z Kyrgiosem, tylko w ciszy przygotowywał się do meczu. Bo z Australijczykiem nigdy nic nie wiadomo. - Zagram z bardzo utalentowanym zawodnikiem, który jest niebezpieczny, jak tylko chce grać w tenisa. Z tymi najlepszymi zazwyczaj mu się chce, a wtedy trzeba na niego uważać - powiedział.

Mecz Hiszpana z Kyrgiosem w czwartek na korcie centralnym.