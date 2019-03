Tenisowy spryt czy brak szacunku dla rywala? Zagranie Kyrgiosa podzieliło kibiców

Od lat mówi się, że największym rywalem Nicka Kyrgiosa jest on sam. Australijczyk ma wielki talent, ale też spore ego i dużo grzechów na sumieniu. Tenisowy świat pamięta mu słowne zaczepki w kierunku Stana Wawrinki, ostentacyjne odpuszczanie gemów i liczne kłótnie z arbitrami, a nawet kibicami.

Dwa nietypowe serwy

W meczu trzeciej rundy turnieju ATP w Miami Australijczyk pokonał Dusana Lajovicia 6:3, 6:1. W połowie pierwszego seta Kyrgios nabrał serbskiego tenisistę, serwując od dołu. Zdezorientowany Lajović odpuścił piłkę i przegrał gema. Jeszcze w tym samym secie Nick powtórzył to zagranie. Mimo że Lajović odebrał podanie, to znów przegrał punkt.

Tenis to zawsze był sport dla dżentelmenów i ludzi z klasą, a serwowanie od dołu zazwyczaj oznacza brak szacunku do przeciwnika. Po zagraniu Kyrgiosa publiczność w Miami podzieliła się na dwa obozy - jeden oklaskiwał sprytne i udane zagranie tenisisty z Canberry, drugi to podanie odebrał ze sporym niesmakiem.

Cwaniactwo nie zawsze popłaca

Nick Kyrgios suchą stopą przeszedł spotkanie z Lajoviciem. W finale French Open w 1999 r. takim serwisem chciała popisać się Martina Hingis, ale właśnie od tego momentu gra Szwajcarki kompletnie się posypała. W finale paryskiej imprezy przeciw Steffi Graf, w którym prowadziła 6:4 i 5:4 z przewagą przełamania, przegrała 6:4, 5:7, 2:6. Została wygwizdana przez publiczność na korcie Philippe’a Chatriera.