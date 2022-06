Znany kolarz krytycznie o Nadalu. "Rzuciliby się na niego, nazywając go dopingowiczem"

Podczas spotkania Marina Cilica z Casperem Ruudem doszło do nietypowej sytuacji. Aktywistka wbiegła na kort i zmusiła organizatorów do przerwania meczu. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

- Jeśli moje ciało na to pozwoli, to zagram w Wimbledonie – powiedział na konferencji prasowej Rafa Nadal.

- Nie wiem, co będzie w przyszłości, ale na pewno będę walczył o to, aby grać dalej – powiedział Rafa Nadal. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kort centralny w Paryżu imienia Rafaela Nadala? "Pomnik to za mało" Rafael Nadal... czytaj dalej » - Cały turniej grałem bez czucia w stopie, przez środki przeciwbólowe była całkowicie "uśpiona". To była jedyna opcja, żebym mógł tu grać. Od drugiej rundy miałem zastrzyki w nerw – powiedział Nadal po zwycięstwie 6:3, 6:3, 6:0 nad Casperem Ruudem w finale Roland Garros.

Rafa nie chciał zdradzić, ile zastrzyków przyjął. Przyznał się jednak do tego, że po meczu drugiej rundy z Corentinem Moutetem nie mógł chodzić. Wtedy właśnie pomocną dłoń podał mu jego osobisty lekarz.

Guillaume Martin: kolarz byłby dopingowiczem

Słowa te nie spodobały się znanemu francuskiemu kolarzowi szosowemu Guillaume’owi Martinowi. W rozmowie z francuskim dziennikiem sportowym "L’Equipe" stwierdził, że jest zażenowany tą sytuacją i zaapelował do ujednolicenia przepisów dotyczących przyjmowana zastrzyków w różnych dyscyplinach sportowych.

- To, co zrobił Rafael Nadal, byłoby niemożliwe w kolarstwie i wcale się temu nie dziwię. Jeśli jesteśmy chorzy lub kontuzjowani, nie biegamy, nie rywalizujemy w zawodach, dla mnie to ma sens. W dłuższej perspektywie stan kostki Nadala na pewno od tego się nie poprawi. Leki i zastrzyki nie tylko wpływają na leczenie kontuzji, ale sprawiają również, że organizm sportowca staje się wydajniejszy. Jeśli coś takiego zrobiłby kolarz, nawet jeśli to nie byłoby zakazane, wszyscy rzuciliby się na niego, nazywając go dopingowiczem – powiedział Martin.



U hiszpańskiego tenisisty zdiagnozowano syndrom Muellera-Weissa, chorobę zwyrodnieniową atakującą kości stóp. Nadal będzie musiał walczyć z bólem do samego końca kariery. Kończyć jej jednak nie zamierza. Po finale Roland Garros nie wykluczył nawet udziału w czerwcowym Wimbledonie.

- Wimbledon zawsze był dla mnie priorytetem. Jeśli będę w stanie grać dzięki środkom przeciwzapalnym, to pojawię się w Londynie. Tak się jednak nie stanie, gdybym zmuszony był do przyjmowania zastrzyków znieczulających. Nie chcę znowu stawiać się w takiej sytuacji. To może się zdarzyć raz, ale nie jest to filozofia życia, za którą chcę podążać – przyznał Nadal.