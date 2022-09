Podali sobie ręce, a potem zaczęli bójkę. "Nie chcę przepraszać"

W czwartkowym spotkaniu 1/8 finału challengera, niższej rangi turnieju, Andriejew (247. ATP) pokonał wyżej notowanego Mouteta (64. ATP) 2:6, 7:6 (7-3), 7:6 (7-2). Ich starcie, trwające blisko trzy godziny, prawdopodobnie przeszłoby bez większego echa w świecie tenisa, gdyby nie zdarzenie, do którego doszło po meczu. Nie może wejść po schodach bez bólu. Smutne życie Del Potro po zakończeniu kariery Ostatni raz w... czytaj dalej »

Doszło do rękoczynów

Zawodnicy podeszli bowiem do siatki, aby, jak mogłoby się wydawać, tradycyjnie podziękować sobie za pojedynek. Uścisk dłoni był, ale kibice w Orleanie za moment byli świadkami bójki między tenisistami.

Najpierw Bułgar odepchnął rywala barkiem, a Moutet - który na ostatnim US Open niespodziewanie dotarł aż do czwartej rundy - dał się sprowokować. Francuz przeszedł na drugą stronę siatki, wdając się w przepychankę z Andriejewem.

Tenisistów musiał rozdzielać Polak Dawid Klawikowski, który był arbitrem feralnego starcia.



Moutet: on mi groził

Po spotkaniu Moutet skomentował incydent w mediach społecznościowych, zaznaczając, że wina za całe zajście leży po stronie rywala.

"Nie chcę przepraszać za to, co się stało po meczu. Kiedy ktoś pozwala sobie powiedzieć "pier... się", patrząc mi prosto w oczy, to nic na to nie poradzę. Może dla niego jest to do przyjęcia, ale dla mnie nie" - napisał.

"On mi groził, prosił, żebym poczekał na niego, opuszczając kort. Oczywiście to zrobiłem, ale nie mogłem się go doczekać. Ukrył się, mając sześciu ochroniarzy wokół siebie" - tłumaczył to, co wydarzyło się kilkanaście minut po całej sytuacji.

"Słyszałem twoje groźby i jestem ciekaw, czy je zrealizujesz jak wyjdziesz z pokoju" - dodał Francuz.