"Mam do przekazania złą wiadomość". Nishikori zakażony, odpuszcza Nowy Jork

Nishikori awansował do półfinału turnieju ATP w Barcelonie

Novak Djokovic w półfinale Australian Open. Serb awansował po kreczu Keia Nishikoriego w ćwierćfinale turnieju. Do momentu rezygnacji Japończyka Djokovic prowadził 6:1, 4:1. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Marco Trungelliti pierwszym pechowcem US Open. Argentyńczyk musiał skreczować po zaledwie 48 minutach starcia z Keiem Nishikorim w pierwszej rundzie turnieju. Trungelliti przegrywał 1:6, 1:4, kiedy zdecydował się zejść z kortu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Trungelliti - Nishikori w 1. rundzie US Open

- Mam do przekazania złą wiadomość. Dziś o poranku na Florydzie zostałem przebadany pod kątem Covid-19 i wynik jest pozytywny - poinformował 31. tenisista światowego rankingu.



Jak dodał, z tego powodu musi zrezygnować ze startu w Nowym Jorku (pierwotnie turniej miał zostać rozegrany w Cincinnati).



Kurczy się lista gwiazd kobiecego US Open. Z występu zrezygnowała ósma tenisistka rankingu Kolejna gwiazda... czytaj dalej » - Mój sztab i ja kolejny test przesiewowy wykonamy w piątek i wtedy przekażemy nowe informacje – wspomniał Japończyk.



Zapewnił, że czuje się dobrze i ma niewiele objawów, ale zdecydował się pojechać do szpitala i zrobić test.



- Teraz przymusowa izolacja - zaznaczył mieszkający i trenujący na Florydzie zawodnik.

Co z US Open?

Po pozytywnym wyniku testu na koronawirusa pod znakiem zapytania stoi występ 30-letniego tenisisty w nowojorskim US Open, dopiero drugiej w tym roku imprezy wielkoszlemowej, która ma się rozpocząć 31 sierpnia bez udziału publiczności.



Japończyk na kortach Flushing Meadows dotarł do finału w 2014 roku, ale uległ Chorwatowi Marinowi Ciliciowi. W 2015 dotarł najwyżej w klasyfikacji tenisistów - był wówczas czwarty. Później jego kariera została przystopowana z powodu licznych kontuzji.