Ogromny awans Kawy w rankingu WTA

Polska tenisistka po życiowym sukcesie: wierzę, że to dopiero początek wielkiej przygody Chociaż Katarzyna... czytaj dalej » 26-letnia Kawa odniosła na Łotwie największy sukces w karierze. W finale rywalizowała z rozstawioną z "jedynką" miejscową zawodniczką Anastasiją Sevastovą, a po wygranej w pierwszym secie 6:3, w drugim prowadziła 5:4 i od zwycięstwa dzieliły ją trzy piłki. Nie zdołała jednak wykorzystać tej sytuacji.

198 punktów za Łotwę

Polka, która w Jurmale wygrała dwa mecze w eliminacjach i cztery w zasadniczej części turnieju, przesunęła się na liście WTA Tour o 66 pozycji. Z grona Biało-Czerwonych wyżej są tylko Iga Świątek - 66. miejsce i Magda Linette - 71.

Z kolei Sevastova, półfinalistka wielkoszlemowego US Open z ubiegłego roku, nadal jest 11.

Natomiast na czele zestawienia "Race to Shenzen", które wyłoni osiem uczestniczek turnieju WTA Finals w listopadzie, wciąż znajduje się Barty. Wyprzedza Rumunkę Simonę Halep i Pliskovą.

Świątek spadła na 59. lokatę, a Linette na 63. Kawa awansowała zaś o 68 "oczek", ze 171. na 103. miejsce.



From qualifying to the final, congratulations on an amazing week at @balticopen2019 Katarzyna Kawa pic.twitter.com/M6xGSaIZg9 — WTA (@WTA) 28 July 2019





Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour (29 lipca):

1. (1) Ashleigh Barty (Australia) 6605 pkt

2. (2) Naomi Osaka (Japonia) 6257

3. (3) Karolina Pliskova (Czechy) 6055

4. (4) Simona Halep (Rumunia) 5933

5. (5) Kiki Bertens (Holandia) 5130

6. (6) Petra Kvitova (Czechy) 4785

7. (7) Jelina Switolina (Ukraina) 4638

8. (8) Sloane Stephens (USA) 3802

9. (9) Serena Williams (USA) 3411

10.(10) Aryna Sabalenka (Białoruś) 3365

...

66.(61) Iga Świątek (Polska) 847

71.(60) Magda Linette (Polska) 808

128.(194) Katarzyna Kawa (Polska) 503

237.(236) Magdalena Fręch (Polska) 243

273.(271) Urszula Radwańska (Polska) 191

Czołówka rankingu "Race to Shenzen":

1. Ashleigh Barty (Australia) 4885 pkt

2. Simona Halep (Rumunia) 4427

3. Karolina Pliskova (Czechy) 4166

4. Petra Kvitova (Czechy) 3765

5. Kiki Bertens (Holandia) 3401

6. Naomi Osaka (Japonia) 3156

7. Belinda Bencic (Szwajcaria) 2758

8. Johanna Konta (W. Brytania) 2448

9. Marketa Vondrousova (Czechy) 2390

10. Jelina Switolina (Ukraina) 2289

...

59. Iga Świątek (Polska) 686

63. Magda Linette (Polska) 653

103. Katarzyna Kawa (Polska) 442