Kawa bez ćwierćfinału w Taszkencie. Zacięty bój dla Czeszki

Piłka meczowa w spotkaniu 1 rundy kwalifikacji do US Open, w którym Katarzyna Kawa musiała uznać wyższość Lizette Cabrery.

Katarzyna Kawa odpadła w kwalifikacjach do US Open

Kawa bardzo dobrze rozpoczęła mecz z rozstawioną z numerem pięć rywalką. Widać było, że stara się ruszyć wysoką Czeszkę z miejsca i zmusić do jak najintensywniejszego biegania. To dało efekt w postaci przełamania w czwartym gemie, a następnie prowadzenia 4:1 i 5:2.

Pościg Pliskovej

Niestety tej przewagi nie udało się utrzymać. Najbliżej zamknięcia seta Polka była przy prowadzeniu 5:4 i 40/15 przy serwisie Pliskovej. W dość łatwej sytuacji trafiła jednak bekhendem w siatkę. Wyjście obronną ręką z opresji podziałało na siostrę Karoliny mobilizująco, bo wygrała już wszystkie gemy tej partii. W decydujących momentach zaczęła lepiej serwować i żwawiej poruszać się po korcie.

Pliskova od przełamania rozpoczęła też drugiego seta, ale później Kawa wygrała cztery kolejne gemy. Tym razem już prowadzenia 4:1 nie roztrwoniła, bo pięć ostatnich gemów padło łupem serwujących. Co ciekawe, w tej partii żadnej z pań nie udało się obronić break pointów, a Czeszka po swoim drugim serwisie wygrała zaledwie 25 procent wymian.

Już na początku finałowego seta obu paniom dały się we znaki trudy spotkania rozgrywanego w temperaturze 29 stopni Celsjusza. Po trzech gemach obie poprosiły o pomoc medyczną, a dłużej opatrywana była Pliskova. Czeszka miała coraz większe problemy z poruszaniem się po korcie, ale nie przeszkadzało jej to w skutecznym serwowaniu. W tej partii bronić nie musiała ani jednego break pointa. Co innego Kawa. W czwartym gemie (przy stanie 1:2) obroniła dwa, ale sztuki tej nie udało jej się powtórzyć w gemie numer dziewięć.

Przy prowadzeniu rywalki 5:4 Polka zaczęła popełniać błędy i zrobiło się 0/40. Pierwszą piłkę meczową zdołała obronić, ale chwilę później zanotowała dziesiąty podwójny błąd serwisowy.

Rywalką Pliskovej w ćwierćfinale będzie Słowaczka Viktoria Kuzmova (56. WTA), rozstawiona w imprezie z jedynką.

Pożegnanie z Taszkentem

Kawa już wcześniej pożegnała się z rywalizacją w grze podwójnej. Występująca w parze z Amerykanką Francescą Di Lorenzo przegrała 4:6, 3:6 z Rumunką Iriną-Camelią Begu i Białorusinką Lidią Marozawą.



Wynik drugiej rundy singla:

Kristyna Pliskova (Czechy, 5) - Katarzyna Kawa (Polska) 7:5, 3:6, 6:4