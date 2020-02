Katarzyna Kawa doczekała się zwycięstwa. Popisowa końcówka w Hua Hin

Rozstawiony z numerem siódmym Alexander Zverev po raz pierwszy w karierze awansował do półfinału turnieju wielkoszlemowego. W ćwierćfinale Australian Open w Melbourne niemiecki tenisista pokonał Szwajcara Stana Wawrinkę (nr 15.) 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Szwajcar zaczął spotkanie świetnie, później z jego formą było coraz gorzej. Zverev potrzebował dziewiętnastu turniejów wielkoszlemowych, by awansować do półfinału.

We wtorkowy poranek Kawa, zajmująca 128. miejsce w rankingu WTA, przystąpiła do gry z Hinduską Ankitą Rainą (175. WTA), która od grudnia sięgnęła po dwa tytuły w mniejszych turniejach ITF i mogła pochwalić się znakomitym bilansem wygranych aż 12 z 14 meczów. Dla obu zawodniczek był to pierwszy występ w WTA Tour od września ubiegłego roku.

Szybszy powrót Kim Clijsters. Belgijka zagra jeszcze w tym miesiącu Nie w marcu, jak... czytaj dalej » Początek spotkania nie należał do Polki, która dała się przełamać w czwartym gemie. Zawodniczka z Krynicy-Zdroju nie załamała się i potrafiła szybko odrobić straty, ale Raina wygrała pierwszego seta 6:3.

Odmieniona Kawa

Obronione dwie piłki na przełamanie w drugiej partii odmieniły grę polskiej tenisistki. Kawa zwyciężyła gładko 6:0, a w upale jej rywalka prezentowała się coraz słabiej pod względem fizycznym. Raina skorzystała z przerwy medycznej, mając problemy najpierw z prawym, a następnie lewym udem.

Po drugim secie spotkanie zostało przerwane z powodu opadów. Po przerwie Polka wygrała cztery gemy z rzędu. Prowadząc 4:0, straciła podanie, ale natychmiast to nadrobiła. Seta wygrała 6:1. W trwającym godzinę i 41 minut spotkaniu popełniła jednak aż siedem podwójnych błędów serwisowych.

Kolejną rywalką 27-letniej Kawy będzie rozstawiona z "trójką" Qiang Wang. Z 27. rakietą świata Kawa nigdy wcześniej nie grała.

W środę mecz otwarcia rozegra druga Polka w obsadzie turnieju w Tajlandii - Magda Linette. Rozstawiona z "piątką" poznanianka zmierzy się z Ukrainką Kateryną Bondarenko. Na zwyciężczynię tej konfrontacji czeka już w drugiej rundzie Chinka Shuai Peng.





Nao Hibino had just the right touch for our shot of the day from the @thailandopenhh. pic.twitter.com/l7szUldNtA — WTA (@WTA) February 10, 2020





Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej:

Katarzyna Kawa (Polska) - Ankita Raina (Indie) 3:6, 6:0, 6:1.