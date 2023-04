Ze Świątek walczyła do upadłego. Wycofała się z turnieju w Madrycie

Pliskova była ostatnio w bardzo dobrej formie. Od początku piątkowego ćwierćfinału ze Świątek w Stuttgarcie postawiła Polce bardzo trudne warunki gry.

Źródło: Imago Pliskova stoczyła ze Światek twardy bój w Stuttgarcie

Pliskova kontuzjowana

Kolejny duży turniej Świątek. Rozlosowano drabinkę Iga Świątek nie... czytaj dalej » Pliskova wygrała z liderką światowego rankingu cztery pierwsze gemy meczu, a w otwierającym secie zwyciężyła do czterech. W kolejnych partiach Świątek przejęła inicjatywę i ostatecznie, po bardzo twardym boju, pokonała Czeszkę (4:6, 6:1, 6:2). Mecz trwał ponad dwie godziny.

Rywalka Świątek zostawiła na korcie mnóstwo sił. Okazało się także, że w trakcie zaciętej konfrontacji nabawiła się nieprzyjemnego urazu.

- Przykro mi, ale muszę ogłosić wycofanie się z turnieju w Madrycie. Podczas mojego ostatniego meczu w Stuttgarcie doznałam kontuzji kolana. Zrobię co w mojej mocy, aby być gotową na turniej w Rzymie. Dziękuję za wasze wsparcie. Do zobaczenia wkrótce na korcie. Pozdrawiam - poinformowała Pliskova na Twitterze.



So sorry I have to annouce my withdrawal from @MutuaMadridOpen During my last match in Stuttgart I injured my knee. I will try my best to be ready for Rome. Thank you for your support. See you soon on the court. Cheers pic.twitter.com/g2aekm0os0 — Karolina Pliskova (@KaPliskova) April 23, 2023

Italian Open potrwa od 9 do 20 maja. Osiem dni później rozpocznie się Roland Garros, drugi turniej wielkoszlemowy w tym roku.

