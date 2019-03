Cenna wygrana Majchrzaka we Francji

Kamil Majchrzak awansował do turnieju głównego Australian Open

Kamil Majchrzak awansował do turnieju głównego Australian Open

Barrere nie jest jeszcze znany szerszej publiczności tenisowej, ale robi błyskawiczne postępy i szczególnie we Francji trzeba na niego uważać. Tydzień temu wygrał challengera w Lille. W St. Brieuc także grał u siebie i liczył na dobry wynik.

Djoković z uznaniem o Hurkaczu. "Potrzebujemy nowych twarzy w tenisie" - Będziemy mieli... czytaj dalej » Ćwierćfinał z Majchrzakiem zaczął lepiej, bo od prowadzenia 4:2. Na szczęście Polak odrobił straty, a potem doprowadził do tie breaka, w którym po walce zwyciężył do 5.

Drugi set to popis reprezentanta gospodarzy. Barrere zwyciężył 6:1 pokazując, że chce u siebie rozdawać karty. Nasz zawodnik szybko jednak utemperował Francuza. W decydującej partii to on był górą 6:1.

Pora się przełamać

W półfinale Majchrzak zagra z Ricardasem Berankisem, z którym zmierzył się do tej pory dwa razy. Dwa razy jednak przegrał. Nie wygrał z Litwinem nawet seta. Tym razem nie jest bez szans. Jest w formie. Prezentuje się coraz lepiej.

Na razie Piotrkowianin zdobył we Francji 29 punktów. W poniedziałek zadebiutuje w gronie 150 najlepszych tenisistów świata.