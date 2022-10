Majchrzak postraszył i rozdrażnił Kyrgiosa. Szybko tego pożałował

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ MAJCHRZAK - KYRGIOS W EUROSPORT.PL

W stolicy Japonii Majchrzak odnotował pierwsze w karierze zwycięstwo w turnieju głównym rangi ATP 500. Miało to miejsce w pierwszej rundzie, gdy odprawił miejscowego kwalifikanta Sho Shimabukuro (353. ATP).

Fatalna seria Kubota. Walczył dzielnie, ale znów nie zdołał wygrać Łukasz Kubot od... czytaj dalej » W czwartek poprzeczka zawieszona była nieporównywalnie wyżej, bo Kyrgios to tenisista momentami zupełnie szalony, ale naprawdę świetny. Tylko w tym sezonie cieszył się już z triumfu w imprezie w Waszyngtonie czy finału wielkoszlemowego Wimbledonu.

Polak i Australijczyk nigdy wcześniej nie mierzyli się na zawodowych kortach, ale faworyta nie było trudno wskazać.

Znakomity Majchrzak na początku

Początek spotkania był zaskakujący. Polak zaczął od 0:30 przy własnym podaniu, by wygrać cztery kolejne punkty i zgarnąć gema. Za chwilę dwukrotnie minął Kyrgiosa w fantastycznym stylu i zapracował na dwa breakpointy. Pierwszego z nich Australijczyk - jak to on - obronił w szalonym stylu, asem serwisowym z drugiego podania. Ale przy drugiej piłce na przełamanie nie dał już rady. Było 2:0.

Później, choć Polakowi nie było już tak łatwo, wszystko toczyło się zgodnie z zasadą własnego podania i po upływie kwadransa Majchrzak prowadził już 4:1.

121. w rankingu ATP Polak robił swoje. Pewnie grał przy własnym podaniu i nie robił sobie nic z kolejnych asów posyłanych przez Kyrgiosa w przy jego serwisie. Próba nerwów przyszła przy wyniku 5:3, kiedy przyszedł czas, by postawić kropkę nad i. I zrobił to doskonale - zamknął gema w czterech punktach i niespodziewanie, acz w pełni zasłużenie, był w połowie drogi do ćwierćfinału.







Polakowi wszystko układało się znakomicie, ale musiał się mieć na baczności. Kyrgios bowiem w tym sezonie może pochwalić się rzadko spotykaną statystyką - po porażce w pierwszym secie więcej meczów wygrał niż przegrał (9-8).

Przebudzenie Kyrgiosa

Hurkacz poznał nazwisko następnego rywala w Astanie Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego szansę na przełamanie miał już w pierwszym gemie drugiego seta, kiedy posłał atomowy return. Ostatecznie tej szansy nie udało się wykorzystać, bo Kyrgios rozegrał kolejne akcje tak, jak przystało na 20. rakietę świata.

Niedługo później to Australijczyk miał szansę, by objąć prowadzenie 2:0. Jemu również przełamać się nie udało, bo Majchrzak w najważniejszym momencie posłał na drugą stronę siatki dwa kolejne asy.

Kyrgios z każdą minutą spotkania wyglądał lepiej i w końcu zepchnął Majchrzaka do głębokiej defensywy. Gem, w którym przełamał na 4:2 był jego popisem - mijał Polaka, zmuszał do błędów, a przy tym wszystkim coraz lepiej się bawił.

Na koniec seta dorzucił kolejnego breaka i zamknął partię wynikiem 6:2. Australijczyk wyrównał tym samym stan meczu i przejął nad nim kontrolę.

Na tym etapie Kyrgios grał tak, jak do tego przyzwyczaił w obecnym sezonie. Był poza zasięgiem Polaka. W ekspresowym tempie zaczął mu odjeżdżać. Po sześciu minutach trzeciego seta prowadził już 2:0, a na przełamanie zapracował zjawiskowym minięciem po linii.



Steered down the line



Kiedy na tablicy wyników pojawiło się 3:0, Kyrgios miał już na koncie siedem kolejnych wygranych gemów i nie zamierzał przewagi wypuścić. Partię zamknął wygraną 6:2.

Mecz, mimo trzech setów, trwał tylko 81 minut.

Występ w Tokio zapewni Majchrzakowi awans o około dziesięć miejsc w rankingu ATP.

Australijczyk w ćwierćfinale zagra z Hirokim Moriyą lub Taylorem Fritzem.

Kamil Majchrzak - Nick Kyrgios 6:3, 2:6, 2:6.