Kamil Majchrzak przegrał mecz. Jego trener twierdzi, że tego samego dnia dostawał pogróżki

#stophejt #stopnienawiści Wczoraj po meczu dostałam wiadomość, którą widać na zdjęciu obok-pełną nienawiści i obrażającą mnie. Jak widać nie tylko w Polsce hejt jest ogromnym problem. Nie rozumiem jak człowiek może napisać takie rzeczy do drugiego człowieka? Jak można życzyć drugiej osobie, żeby ktoś jej połamał nogi? My sportowcy dostajemy takich wiadomości mnóstwo, czasem mam wrażenie że ludzie uważają, że jesteśmy maszynami stworzonymi do rywalizacji. A my jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy również mają uczucia i tak samo bolą nas zawistne komentarze w naszą stronę. Dlatego mówię głośno #stophejt ! Yesterday I got a message which can be seen in the picture - full of hatred and insulting me. And I can see that hate is a huge problem not only in Poland. I don’t understand how a man can write such things to another human being? How can he wish the other person to break his legs? We athletes get so many messages like this and sometimes I have the impression that people think that we are machines created for competition. But we are ordinary people who also have feelings and the insulting comments in our direction hurts us the same. That’s why I say loud #stophate !!!