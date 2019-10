Pierwsza runda i koniec. 18-latek zrewanżował się Majchrzakowi

Decydujące piłki meczu Majchrzaka z Dimitrowem podczas US Open

Bardzo dobrze spisywał się Kamil Majchrzak w pierwszym secie starcia z Tommym Robredo w drugiej rundzie kwalifikacji do US Open. Polak potrafił zaskoczyć rywala m.in. kapitalnym skrótem bekhendowym. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

27.08 | Kamil Majchrzak, który dostał się do głównej drabinki US Open jako tzw. szczęśliwy przegrany, po raz pierwszy w karierze awansował do drugiej rundy w Wielkim Szlemie. Pokonał chilijskiego tenisistę Nicolasa Jarry'ego.

Majchrzak pokonał Jarry'ego w pierwszej rundzie US Open

Piłka meczowa spotkania 2. rundy męskiego singla US Open, w którym Kamil Majchrzak pokonał Pablo Cuevasa.

Zobacz niesamowitą wymianą z meczu Majchrzak - Dimitrow w trzeciej rundzie US Open. Ta akcja znalazła się w zestawieniu najlepszych z piątego dnia rywalizacji na nowojorskich kortach. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

31.08 | Na trzeciej rundzie Kamil Majchrzak zakończył przygodę w wielkoszlemowym US Open. Polski tenisista, który dostał się do głównej drabinki jako tzw. szczęśliwy przegrany, uległ Bułgarowi Grigorowi Dimitrowowi 5:7, 6:7 (8-10), 2:6. Mimo porażki odniósł w Nowym Jorku największy sukces w karierze.

Roger Federer w końcu podjął decyzję. Powalczy o medal igrzysk olimpijskich Szwajcar... czytaj dalej » Jesień w wykonaniu Majchrzaka nie była dotąd najlepsza. Problemy ze zdrowiem (odwodnienie) sprawiły, że po przejściu kwalifikacji nie zdecydował się na start w turnieju głównym w chińskim Chengdu oraz zmusiły do rezygnacji z gry w pekińskim China Open. Po powrocie do Europy piotrkowianin już w pierwszej rundzie pożegnał się z challengerem we francuskim Mouilleron le Captif.

W tym samym turnieju Sinner doszedł do półfinału, pokonując po drodze m.in. Lukasa Rosola i Mariusa Copila.

W niedzielnym meczu Włoch chciał zmazać plamę z ich jedynego dotychczasowego pojedynku. Na początku maja, w finale challengera na kortach ziemnych w Ostrawie, przegrał bowiem z Polakiem 1:6, 0:6.

Kwalifikacje w Antwerpii Majchrzak pokonał już w bardzo dobry stylu. Najpierw bez problemów pokonał doświadczonego Ukraińca Serhija Stachowskiego 6:3, 6:3, a w poniedziałek niezwykle utalentowanego Hiszpana Jaume Munara 7:6, 6:1.

Świetny początek Włocha

Pierwszego seta w znakomitym stylu rozpoczął Sinner, bo od szybkiego prowadzenia 4:0. Choć 18-latek grał bardzo agresywnie, zdecydowana większość piłek po jego mocnych uderzeniach lądowała w korcie. Majchrzak początkowo sprawiał wrażenie zagubionego, ale z każdym kolejnym gemem zyskiwał pewności siebie.

Niewiele brakowało, aby siódmy gem był ostatnim w tej partii. Włoch, prowadząc 5:1, miał przy serwisie Polaka piłkę setową. Piotrkowianin zdołał jednak wyjść z opresji, a to tylko go uskrzydliło. W końcu zaczął grać odważniej, zmieniając przy tym moc, rotację i długość kolejnych uderzeń. Rywal zaczął popełniać błędy i zrobiło się 4:5. Sinner nie pozwolił jednak przełamać się po raz drugi i przy czwartej piłce setowej zamknął partię po 42 minutach.



Sinner, a winner!



Break na otwarcie

Na początku drugiego seta Majchrzak znów pozwolił przełamać się rywalowi. Co prawda starał się walczyć do końca, ale Włoch poczynał sobie na korcie zdecydowanie pewniej niż w końcówce poprzedniej odsłony. Przy stanie 4:2 podopieczny Riccardo Piattiego i Andrei Volpiniego zanotował drugie przełamanie w partii i czwarte w całym meczu, by po chwili, wykorzystując błędy Polaka, zakończyć mecz po 70 minutach.

W tym sezonie Sinner wygrał już dwa turnieje cyklu ATP Challenger Tour, triumfując w lutym we włoskim Bergamo i w sierpniu w amerykańskim Lexington.

Kamil Majchrzak – Jannik Sinner 4:6, 2:6