Majchrzak pożegnał się z US Open. Nie dał rady Białorusinowi

W pierwszej rundzie kwalifikacji do US Open Kamil Majchrzak pokonał Carlosa Berlocqa 6:3, 3:6, 6:3. Kolejnym rywalem Polaka będzie Hiszpan Tommy Robredo.

Kamil Majchrzak coraz bliżej awansu do US Open. W drugiej rundzie kwalifikacji Polak pokonał Hiszpana Tommy'ego Robredo 6:3, 6:4. Zobacz skrót tego spotkania.

Kamil Majchrzak wygrał pierwszego seta 6:3 w starciu z Tommym Robredo w drugiej rundzie kwalifikacji do US Open. Zobacz tę akcję.

Bardzo dobrze spisywał się Kamil Majchrzak w pierwszym secie starcia z Tommym Robredo w drugiej rundzie kwalifikacji do US Open. Polak potrafił zaskoczyć rywala m.in. kapitalnym skrótem bekhendowym.

Kamil Majchrzak pokonał Tommy'ego Robredo 6:3, 6:4 w drugiej rundzie kwalifikacji do US Open. Zobacz piłkę meczową.

Majchrzak pokonał Robredo w drugiej rundzie kwalifikacji do US...

23-letni Majchrzak w rankingu ATP zajmuje 94. miejsce i w kwalifikacjach rozstawiony był z numerem czwartym. Iwaszka na światowej liście jest 143., ale to do niego od początku należała inicjatywa. Pierwszego seta, którego zaczął od prowadzenia 4:0, wygrał w zaledwie 24 minuty.

Druga partia była bardziej wyrównana, jednak znów padła łupem Białorusina. Co ciekawe, to Majchrzak prowadził w niej 5:3 po breaku w siódmym gemie. Dziesiątego gema, przy swoim serwisie, przegrał jednak do zera, by po bardziej wyrównanej grze przegrać też dwa kolejne.

Z Polaków kwalifikacje udało się przebrnąć jedynie Magdalenie Fręch. Natomiast już w pierwszej rundzie odpadła Katarzyna Kawa.

Udział w turnieju głównym (początek w poniedziałek) mają zapewniony Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz.

Tytułów w singlu bronią Japonka Naomi Osaka (może być rywalką Linette w drugiej rundzie) oraz Serb Novak Djokovic.

Wynik 3. rundy kwalifikacji US Open:

Ilja Iwaszka (Białoruś) - Kamil Majchrzak (Polska, 4) 6:1, 7:5.