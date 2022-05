Majchrzak nie dał rady. Hurkacz osamotniony w Rzymie

Kamil Majchrzak nie awansował do turnieju w Rzymie

Majchrzak awansował do 2. rundy Australian Open

Majchrzak awansował do 2. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak o swojej kondycji po przegranym starciu z Alexem de Minaur. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak po przegranym starciu z Alexem de Minaur. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

ATP Rzym 2022. Hubert Hurkacz poznał rywala. Tak prezentuje się drabinka turnieju Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Majchrzak i Nakashima mierzyli się ze sobą po raz pierwszy.

W pierwszej rundzie kwalifikacji obaj wygrywali w dwóch setach, choć byli niżej notowani od swoich rywali. Polak pokonał Argentyńczyka Federico Corię, a Amerykanin Francuza Ugo Humberta.

Bolesny pierwszy gem. Majchrzak pożegnał się z Rzymem

Kluczowy dla przebiegu pierwszego seta okazał się gem otwarcia. To Majchrzak serwował, ale nie potrafił tego wykorzystać. Ostatecznie - po zaciętej grze na przewagi - Polak został przełamany. Natomiast Nakashima atutu własnego podania nie zmarnował, zapisując pierwszy set na swoje konto. Wygrał 6:4.

W drugiej odsłonie obaj kontynuowali zaciętą wymianę. W samej końcówce - przy stanie 5:5 - Majchrzak był w sporych opałach. Przy własnym serwisie przegrywał już 0:30, ale zdołał opanować emocje.

W następnym gemie przełamać rywala jednak nie zdołał. Potrzebny był więc tie-break. W nim obaj nie ustrzegli się błędów, ale mniej popełnił ich Nakashima. Amerykanin wygrał 7:5, co oznaczało, że to on zagra w głównej drabince turnieju w Rzymie.

Wystąpi w nim za to Hubert Hurkacz. W pierwszej rundzie rywalem Polaka będzie 60. tenisista rankingu ATP, Belg David Goffin.

Wynik:

Kamil Majchrzak - Brandon Nakashima 4:6, 6:7(5)