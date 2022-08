Nerwy i błędy dały się we znaki. Majchrzak wyeliminowany w 1. rundzie US Open

Turniej US Open 2022 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze>>>

Majchrzak (90. ATP) zaprezentował się na kortach Flushing Meadows jako pierwszy z polskich tenisistów w turnieju głównym. Jego rywalem był Tabilo (71. ATP), z którym nigdy wcześniej nie rywalizował.

Fatalny start

Już po pierwszym secie było wiadomo, że Majchrzaka czeka niezwykle trudny mecz. Chilijczyk błyskawicznie kolekcjonował punkty i przełamał zawodnika z Piotrkowa Trybunalskiego w drugim gemie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kamil Majchrzak przełamany w 2. gemie meczu z Alejandro Tabilo

Wszystko układało się pod dyktando Tabilo. Nawet, kiedy Majchrzak próbował powalczyć w szóstym gemie, to rywal i tak raz jeszcze zdołał go przełamać. Po chwili szybko dokończył dzieła, wygrywając 6:1.

Oglądasz Wideo: Eurosport Majchrzak przegrał 1. seta meczu z Tabilo w 1. rundzie US Open

Walka i emocje

Drugi set był już bardziej wyrównany. Polak był zdecydowanie bardziej skoncentrowany, wybierał dobre rozwiązania i po przełamaniu w czwartym gemie prowadził 3:1. Wydawało się, że jest na najlepszej drodze, by wygrać partię.

Oglądasz Wideo: Eurosport Majchrzak przełamał Tabilo w 4. gemie 2. seta

Niestety w kolejnym gemie przeciwnik zanotował re-breaka. Emocje także dały znać o sobie. Wściekły Majchrzak po jednej z nieudanych wymian cisnął rakietą w kort.

Oglądasz Wideo: Eurosport Majchrzak wściekły po stracie piłki przy własnym podaniu

Jednak do stanu 4:4 obaj szli łeb w łeb. Później ponownie w poczynania Majchrzaka wkradła się nerwowość i nie zdołał obronić swojego podania. Tabilo bez problemu wykorzystał pierwszą piłkę setową na 6:4.

Oglądasz Wideo: Eurosport Majchrzak przegrał 2. seta w meczu z Tabilo w 1. rundzie US Open

Nerwy, potem przebudzenie Majchrzaka

Trzecia parta ponownie była wyrównana, jednak Polak cały czas miał problem z opanowaniem emocji. Irytowały go nie tylko swoje nieudane zagrania, ale również skuteczne próby Chilijczyka. Mimo wielu błędów ze strony Majchrzaka długo opierał się rywalowi. W siódmym gemie jednak nie dał już rady i Tabilo ponownie przełamał. Górował nad polskim tenisistą opanowaniem i precyzją.

Przy stanie 5:3 dla zawodnika z Ameryki Południowej było jasne, że spotkanie zmierza ku końcowi. I nagle, mając nóż na gardle, Majchrzak zaczął grać o wiele lepiej. Najpierw wygrał swoje podanie, by po chwili wykorzystać break pointa. Mało tego, prowadził 6:5. Świetna gra bekhendem i dobry serwis - oprócz chłodniejszej głowy - były kluczowe.

Oglądasz Wideo: Eurosport Przełamanie Majchrzaka na 5:5 w 3. secie meczu 1. rundy US Open z Tabilo

Ostatecznie rozstrzygnął tie-break. W nim Majchrzak zaczął znakomicie, prowadził 4-0. Tym razem to Tabilo musiał gonić, ale nie dał rady. Polak wygrał 7-3 i całą partię 7:6.

Oglądasz Wideo: Eurosport Majchrzak wygrał 3. seta w meczu 1. rundy US Open z Tabilo

Katastrofa Majchrzaka

Czwarty set to katastrofa Majchrzaka. Polak pozwolił rywalowi wrócić do gry, a sam prezentował się równie słabo, co w pierwszej partii. Tabilo przełamał najpierw na 2:0, później na 5:1 i nie wypuścił szansy z rąk. Pierwsza piłka meczowa dała mu awans do 2. rundy, w której zmierzy się z Amerykaninem Jeffreyem Johnem Wolfem. On chwilę wcześniej sprawił niespodziankę i wyeliminował w trzech setach Rodolfo Bautistę-Aguta.

Oglądasz Wideo: Eurosport Piłka meczowa w przegranym przez Majchrzaka meczu z Tabilo w 1. rundzie US Open

Wynik meczu 1. rundy US Open:

Alejandro Tabilo – Kamil Majchrzak 6:1, 6:4, 6:7 (3-7), 6:1