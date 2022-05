Turniej z udziałem Świątek w Polsce oficjalnie potwierdzony

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po meczu trzeciej rundy gry podwójnej we French Open. Polka oraz Bethanie Mattek-Sands awansowały do ćwierćfinału. French Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek na temat przygotowań do meczu z Martą Kostiuk, z którą zmierzy się w czwartej rundzie French Open.

Oto co miała do powiedzenia na gorąco Iga Świątek po spotkaniu 1/8 RG.

Oto co miała do powiedzenia Iga Świątek po awansie do ćwierćfinału RG w rozmowie z Eurosport.pl.

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka po wygraniu ćwierćfinału gry podwójnej RG razem z Bethanie Mattek-Sands.

Zobacz, co powiedziały Iga Świątek i Bethanie Mattek-Sands po awansie do finału gry podwójnej we French Open.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do finału gry podwójnej we French Open.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek o współpracy z Bethanie Mattek-Sands w grze podwójnej we French Open.

Iga Świątek oraz Bethanie Mattek-Sands zostały przełamane w pierwszym gemie finału gry podwójnej we French Open. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co powiedziały Barbora Krejcikova oraz Katerina Siniakova po triumfie w grze podwójnej we French Open.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek o triumfach Barbory Krejcikovej w rywalizacji singlowej i podwójnej we French Open 2021.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek o przygotowaniach do rywalizacji na kortach trawiastych i możliwości treningu z Sir Andym Murrayem.

W niepewnych czasach - najpierw z powodu pandemii, teraz z powodu wojny - WTA zaczęło publikować kalendarz w częściach.

Świątek wraca tam, gdzie wszystko się zaczęło. "Jest nie do zatrzymania" Iga Świątek wciąż... czytaj dalej » W poniedziałek poznaliśmy plan gry na ostatnią część sezonu - od 12 września aż do WTA Finals, które zostanie rozegrane 31 października (lokalizacja do potwierdzenia). Aktualizacja kalendarza obejmuje również 30. tydzień rozgrywek w tym roku, co powinno najbardziej zainteresować polskich kibiców.

BNP Paribas Poland Open 2022 - kiedy i gdzie?

25 lipca rusza bowiem druga edycja turnieju rangi WTA 250 BNP Paribas Poland Open, który w tym roku zamiast w Gdyni rozegrany zostanie na kortach warszawskiej Legii.

- Zmiana tegorocznej lokalizacji jest podyktowana wieloma czynnikami. Turniej to skomplikowane przedsięwzięcie, dlatego przeniesienie organizacji do Warszawy jest dla nas dużym ułatwieniem w aspekcie ekonomicznym i organizacyjnym. Ponadto Miasto Stołeczne Warszawa i Legia Tenis & Golf planują modernizacje, które idą w parze z naszą wizją rozwoju turnieju. Licencję posiadamy na kilka kolejnych lat, dlatego musimy myśleć o turnieju perspektywicznie i realizować wieloletnią strategię - powiedziała Paulina Wójtowicz, menedżer Igi Świątek i właścicielka licencji turnieju BNP Paribas Poland Open.

Drugą kluczową zmianą w porównaniu z poprzednią edycją jest to, że w tym roku start zapowiedziała właśnie Iga Świątek, która w poniedziałek rozpoczęła siódmy tydzień panowania na światowych listach.

Zeszłoroczna edycja nie była jej po drodze, ponieważ jej termin nachodził na igrzyska olimpijskie. Teraz nie ma już żadnych przeszkód, szczególnie że jednym z organizatorów jest ojciec najlepszej tenisistki na świecie Tomasz Świątek.

Premierową edycję BNP Paribas Poland Open w lipcu 2021 roku wygrała Belgijka Maryna Zanevska.

Z dala od Chin

W jesiennym kalendarzu zgodnie z zapowiedziami brakuje imprez w Chinach. WTA nie informuje, czy związane jest to z pandemią, czy sprawą Peng Shuai, która miała narazić się władzy w Pekinie.

Tym samym w Azji ponownie zabraknie w tym roku turnieju rangi WTA 1000. Tę imprezę dostała meksykańska Guadalajara, która przed rokiem gościła turniej mistrzyń. WTA Finals 2022 odbędzie się w nowej lokalizacji, która zostanie potwierdzona w nowym terminie.

Świeżo potwierdzone turnieje w kalendarzu WTA w sezonie 2022:

Tydzień 30 (25 lipca) - WTA 250 BNP Paribas Poland Open - Warszawa

Tydzień 37 (12 września) - WTA 250 Japan Women's Open - Osaka, Japonia

Tydzień 38 (19 września) - WTA 500 Toray PPO Tennis - Tokio, Japonia; WTA 250 Hana Bank Korea Open - Seul, Korea Południowa

Tydzień 39 (26 września) - WTA 250 Tallinn Open - Tallinn, Estonia

Tydzień 40 (3 października) - WTA 500 J&T Banka Ostrava Open - Ostrawa, Czechy; WTA 250 Jasmin Open Tunisia - Monastyr, Tunezja

Tydzień 41 (10 października) - WTA 500 San Diego Open - San Diego (Kalifornia), Stany Zjednoczone; WTA 250 Transylvania Open - Kluż-Napoka, Rumunia

Tydzień 42 (17 października) - WTA 1000 Guadalajara Open Akron - Guadalajara, Meksyk