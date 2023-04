Przyjaciółka Świątek ogłosiła zawieszenie kariery. "Jego utrata była wielkim ciosem"

"Chociaż nie lubię dzielić się prywatnymi sprawami w mediach społecznościowych, to chciałabym wyjaśnić, co działo się ze mną w ostatnim czasie. Jak pewnie niektórzy wiedzą, w grudniu zeszłego roku straciłam ojca, który chorował na raka" - rozpoczęła swój wpis Juvan. Ukraińska tenisistka: boimy się, nie otrzymujemy wsparcia Elina Switolina... czytaj dalej »

Juvan: wrócę, jak będę gotowa

Notowana na 123. miejscu w światowym rankingu tenisistka podkreśliła, że "utrata tak ukochanej osoby była wielkim ciosem".

"Mój tata kochał tenis i oglądał, jak gram. Naprawdę chciał, żebym dalej rywalizowała, nawet po jego śmierci. To był jeden z powodów, dla których to robiłam" - ujawniła.

"Ja nie byłam jednak na to przygotowana. Żałoba to długotrwały proces, który mnie wyczerpuje i utrudnia mi trenowanie oraz grę na najwyższym poziomie" - dodała 22-latka.

Słowenka nie zdradziła, ile może potrwać jej przerwa od rywalizacji.

"Wrócę, jak będę gotowa. […] Tymczasem przytulcie swoich bliskich, powiedzcie im, jak bardzo ich kochacie, bo nigdy nie wiecie, ile czasu nam i im zostało" - podsumowała wpis.





22-year-old Kaja Juvan (former WTA #58) says she's taking indefinite time off from tennis to properly grieve for her dad, who passed away from cancer last December



As someone who experienced significant loss for the first time in 2021, this hits home. You have a new fan, Kaja pic.twitter.com/pSePsbcK8R — Bastien Fachan (@BastienFachan) April 4, 2023





Juvan dobrą koleżanką Świątek

Co warte podkreślenia, prywatnie Juvan od lat jest przyjaciółką liderki rankingu WTA, czyli Igi Świątek. W 2018 roku tenisistki wygrały deblową rywalizację podczas młodzieżowych igrzysk olimpijskich w Buenos Aires, a także wspólnie występowały chociażby w juniorskich turniejach wielkoszlemowych.

W czasach seniorskich mierzyły się ze sobą dwa razy (oba mecze w 2021 roku). Raszynianka triumfowała zarówno w Melbourne (2:6, 6:2, 6:1), jak i Rolandzie Garrosie (6:0, 7:5).

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Iga Świątek - Kaja Juvan w 1. rundzie Roland Garros

Głośnym echem odbiło się także zachowanie Polki pocieszającej przeżywającą śmierć ojca Juvan. Sytuacja miała miejsce przy okazji wspólnego treningu, jaki tenisistki odbyły podczas tegorocznego Australian Open.