"On zemdleje". Tenisista ruszył na pomoc chłopcu od podawania piłek

Shang, sklasyfikowany obecnie na 344. miejscu w rankingu ATP, mierzył się z Stefanem Dostaniciem (642. ATP). W trzecim secie, przy prowadzeniu Chińczyka 2:0, doszło do niebezpiecznej sytuacji. Jeden z chłopców do podawania piłek zaczął się źle czuć - prawdopodobnie z powodu panującego upału - co zauważył Shang.

- Wszystko w porządku? - zapytał tenisista. Następnie poinformował sędziego i przeciwnika: - On zemdleje.

Zabrał chłopca z kortu

Mecz został przerwany. Shang wziął chłopca na ręce i zabrał go z kortu, podając mu natychmiast butelkę wody i zimny okład.

Sędzia wezwał pomoc medyczną, dzięki której chłopiec poczuł się lepiej.

Spotkanie dokończono. Shang wygrał 6:0, 4:6, 6:3. W kolejnym meczu - w 1/8 finału - Chińczyk wyeliminował Michaiła Kukuszkina z Kazachstanu. W ćwierćfinale jego rywalem będzie Rosjanin Roman Safiullin.



Mierzący 183 cm Shang postrzegany jest jako jeden z największych talentów chińskiego tenisa. Urodzony w 2005 roku w Pekinie zawodnik ma już na koncie wygrane z rywalami z czołowej setki rankingu, debiut w turnieju Masters 1000 i wygrane imprezy rangi Futures. Na korcie zaimponować potrafi zarówną grą, jak i zachowaniem.