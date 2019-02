Matka Andy'ego Murraya dobrej myśli. "Będzie chciał zrobić wszystko, aby powrócić"

Daleko od dobrej formy jest Andy Murray. Szkot odpadł właśnie w 2. rundzie turnieju w Brisbane. Przegrał z Daniłem Miedwiediewem 5:7, 2:6. Była to jego pierwsza porażka w tym turnieju. Na domiar złego Szkota cały czas boli go biodro.

Po heroicznej walce Andy Murray przegrał z Roberto Bautistą-Agutem 4:6, 4:6, 7:6 (7-5), 7:6 (7-4), 2:6 w 1. rundzie Australian Open. Brytyjczyk od dłuższego czasu zmaga się z urazem biodra, a przed turniejem ogłosił, że może to być jego pożegnanie z profesjonalnym tenisem.

Czy to była ostatnia akcja w karierze Andy'ego Murraya?

W styczniu Andy Murray ogłosił, że przegrane spotkanie pierwszej rundy Australian Open z Roberto Bautistą-Agutem być może było jego ostatnim w karierze. Od długiego czasu szkocki tenisista zmaga się z kontuzją stawu biodrowego, która nie pozwala mu wrócić na szczyt. Po krótkim występie w Melbourne dwukrotny zwycięzca Wimbledonu zdecydował się na jeszcze jedną operację, aby ocalić karierę. Jednak, jak sam informował, nic nie było pewne.

Aktualnie Murray dochodzi do siebie po zabiegu. Operacja obejmowała usunięcie uszkodzonej kości i chrząstki w okolicy prawego biodra oraz zastąpienie jej metalową płytką. Przez kolejne kilka miesięcy 31-letni zawodnik nie będzie wiedział, czy ma szansę wrócić do profesjonalnej rywalizacji.

Dobrej myśli pozostaje jego mama Judy, która wypowiedziała się na temat syna podczas turnieju w Rio de Janeiro. Jej zdaniem były lider światowego rankingu na pewno będzie walczył, ponieważ wciąż ma szansę na powrót.

- Moim zdaniem Andy będzie chciał zrobić wszystko, aby powrócić, jednak zdaje sobie sprawę, że może być to niemożliwe. On jest inteligentnym człowiekiem i oprócz tenisa interesuje się wieloma sprawami, co daje mu sporo możliwości poza sportem - powiedziała Judy.

- Jednak najistotniejsze jest to, że pozbył się bólu, który towarzyszył mu każdego dnia przez 20 miesięcy. Ma małe dziecko i musi myśleć o przyszłości, to najważniejsza rzecz aktualnie - dodała trenerka.

Andy Murray nie potrafił dotrzeć do finału turnieju wielkoszlemowego od prawie trzech lat, gdy wygrał Wimbledon. Jednocześnie z pozycji lidera rankingu ATP spadł w tym czasie na 223. miejsce.

Kariera dwukrotnego złotego medalisty olimpijskiego obfitowała w sukcesy. - Nikt nie mógł przewidzieć, że zostanie numerem jeden na świecie, pochodząc z małej miejscowości ze środkowej Szkocji - oceniła mama, trenerka i była kapitan Wielkiej Brytanii w FED Cupie.

Oprócz dwóch triumfów w Wimbledonie i dwóch mistrzostw olimpijskich, Andy Murray wygrał m.in. US Open w 2012 roku.