Francuscy tenisiści pokazali piłkarskie sztuczki na korcie. Nawet Ronaldo by się nie powstydził

Daniił Miedwiediew awansowal do finału turnieju ATP w Brisbane. W półfinale Rosjanin pokonał Francuza Jo-Wilfrieda Tsongę 7:6 (8-6), 6:2. O końcowy triumf Miedwiediew zmierzy się z Japończykiem Keiem Nishikorim.

Zdarzenie miało miejsce przy stanie 1:1 w drugim secie (pierwszego 6:4 wygrał Tsonga). Serw Paire'a był tak mocny, że Francuzowi wypadła rakieta z rąk. Mimo to, piłeczka przeszła na stronę Tsongi, który nie miał problemu z odbiciem. Miał go za to Paire. Jako że rakieta leżała kilka metrów od niego, postanowił zaangażować nogi.

30-latek pokazał, że piłkę, a raczej piłeczkę kopać potrafi. Podobnie jak jego starszy o cztery lata rodak, który przyłączył się do zabawy i również pokazał niemałe umiejętności. Przyjęcie głową, podanie wewnętrzną częścią stopy, trik piętą, a nawet nożyce. I tak przez dobre kilkanaście sekund - sam Cristiano Ronaldo by się nie powstydził. Niemiecka publiczność doceniła obu tenisistów, nagradzając burzą braw.



Sign 'em up @equipedefrancepic.twitter.com/t8uWHReFM6 — Tennis TV (@TennisTV) June 18, 2019

Federer czeka

Do 1/8 finału awans wywalczył Tsonga, który drugiego seta wygrał 7:5. O ćwierćfinał Francuz powalczy z Rogerem Federerem. Szwajcar w swoim pierwszym w sezonie meczu na trawie pokonał Australijczyka Johna Millmana 7:6, 6:3.