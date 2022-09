Ojciec miliarder, matka szefową klubu. Jessica Pegula nie gra dla pieniędzy

Borys Zgoła odpadł w 1. rundzie US Open juniorów. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Pegula zajmuje ósmą lokatę w rankingu WTA, najwyższą wśród reprezentantek Stanów Zjednoczonych. Ale na koncie wciąż nie ma zbyt wielu spektakularnych triumfów.

Świątek z Pegulą będzie miała pole do popisu. "To powinno jej pasować" Iga Świątek w... czytaj dalej » W pierwszej rundzie tegorocznego US Open wzięły udział 23 zawodniczki z USA. Po czterech rundach zmagań zostały tylko dwie: 18-letnia Coco Gauff i o dekadę starsza Pegula. Z tą ostatnią w środowym ćwierćfinale zmierzy się najwyżej rozstawiona w drabince Iga Świątek.



Pegula pochodzi z Buffalo w stanie Nowy Jork. Jej matka Kim przyszła na świat w Korei Południowej, ale w wieku pięciu lat trafiła do Fairpoint w stanie Nowy Jork w wyniku adopcji. Jej ojciec Terry dorastał w Pensylwanii, gdzie skończył studia na kierunku inżynierii. W latach 80. - dzięki pożyczeniu 7,5 tys. dol. od rodziców i znajomych - zaczął inwestować w wydobycie i przetwarzanie gazu naturalnego. Poszczęściło mu się tak bardzo, że po jakimś czasie sprzedał kilka swoich firm i stał się miliarderem. Wartość jego obecnego majątku szacowana jest na 7 mld dolarów.



Oprócz inwestycji w gaz i nieruchomości w 2011 roku Terry i Kim zarejestrowali spółkę Pegula Sports & Entertainment, która ma w swoim posiadaniu kilka zawodowych klubów sportowych, z których najbardziej znane są Buffalo Sabres z NHL i Buffalo Bills z NFL. Zakup tych ostatnich - do którego przymierzali się także m.in. Donald Trump i Jon Bon Jovi - kosztował ich w 2014 roku 1,7 mld dol. Ale - jak twierdzi matka, która jest pierwszą w historii NFL i NHL kobietą piastującą urząd prezesa klubu - ich pierwszym i najważniejszym klubem jest najstarsza z ich związku (Terry ma trójkę dzieci z Kim i jeszcze dwójkę z pierwszego małżeństwa) córka Jessica.

Relacja na żywo z meczu Świątek - Pegula od godz. 1.00 w nocy ze środy na czwartek w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w player.pl.

Źródło: Getty Images Jessica Pegula to ósma zawodniczka rankingu

Liceum zaocznie, tenis na pierwszym miejscu

Córka miliardera wolała kroczyć własną ścieżką i ma powody do dumy W historii sportu... czytaj dalej » To właśnie za namową rodziców Jess w wieku siedmiu lat chwyciła za rakietę po raz pierwszy w życiu. Stało się to po przeprowadzce rodziny do Hilton Head w Południowej Karolinie. Kiedy okazało się, że przejawia smykałkę do gry, Kim i Terry kupili posiadłość w Boca Raton na Florydzie. Liceum kończyła zdalnie, przez internet, bo każdego dnia na korcie spędzała po trzy godziny i drugie tyle poza nim, trenując gibkość, pracę nóg i inne elementy.

Rodzice zawsze ją wspierali i podziwiali jej wytrwałość i determinację, bo choć talentu nie brakowało, to czasem brakowało najważniejszego, czyli zdrowia. Pegula między 2014-2017 miała dwie operacje: kolana i biodra oraz poważny uraz nogi. W sumie na rekonwalescencji spędziła niemal dwa lata, na czym rzecz jasna odbijał się jej ranking. Teraz w końcu jest zdrowa i sprawia, że rodzice są z niej bardzo dumni, bo w wieku 28 lat jest najwyżej sklasyfikowaną Amerykanką w WTA Tour i po raz pierwszy w karierze ćwierćfinalistką US Open.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Kvitova - Pegula w 1/8 finału US Open

Ma restaurację i własną linię kosmetyków

Pegula wystąpiła po raz pierwszy na kortach Billy Jean King National Tennis Center w 2015 roku. Udanie przeszła trzy mecze kwalifikacji i odpadła dopiero w drugiej rundzie po porażce z Dominiką Cibulkovą. Z tamtego występu do dziś wspomina niesamowity i pełen energii doping kibiców, który sprawił jej mnóstwo frajdy. Od tamtej pory każdego roku robiła postępy, ale szybki awans do ścisłej światowej czołówki nie mógł być możliwy m.in. właśnie z powodu kłopotów ze zdrowiem. Kiedy nie mogła zajmować się tenisem, zaczęła budować swoje prywatne imperium biznesowe. W 2016 roku wraz z siostrą Kelly stała się właścicielką restauracji Healthy Scratch, która mieści się w hokejowej arenie należącej do ich rodziców.

Źródło: Getty Images Jessica Pegula

Rok później Pegula, już samodzielnie, wypuściła na rynek swoją własną linię kosmetyków Ready 24. "Kłopoty z cerą mam od zawsze. Moje tenisowe podróże oraz stres związany z rywalizacją sprawiły, że moja skóra jeszcze bardziej się pogorszyła. Próbowałam dosłownie każdego produktu na świecie, dzięki czemu wiem, czego potrzebuję. Na bazie tego doświadczenia stworzyłam Ready 24, wykorzystując składniki, które sprawiają, że moja skóra jest gotowa na wszystko" - tak Jessica promuje swoją markę na stronie, gdzie można zakupić jej produkty.



To wszystko sprawia, że mająca głowę na karku i potężne wsparcie w rodzicach Amerykanka tak naprawdę mogłaby odłożyć rakietę w kąt. Ale zamiast tego Pegula zaczęła mozolnie wspinać się w rankingu i notować coraz to lepsze rezultaty. W 2019 roku w Waszyngtonie wygrała swój pierwszy i jedyny jak dotychczas turniej WTA. Po drodze, w drugiej rundzie, pokonała Świątek, z którą grała wówczas po raz pierwszy. W finale nie dała szans Włoszce Camili Giorgi. Po tym wydarzeniu wskoczyła na 55. miejsce w rankingu WTA, a rok zakończyła na 78. lokacie.

Po ślubie sportowy awans

Wskazówki dla Igi Świątek. "Nie każde uderzenie musi być wspaniałe" Byli tenisiści, a... czytaj dalej » Wreszcie zdrowa i nabierająca pewności siebie Pegula na początku 2021 roku, po raz pierwszy w karierze, doszła do ćwierćfinału Australian Open. Potem spisała się równie dobrze w kilku innych turniejach, zaliczając półfinały w Qatar Open i Canadian Open oraz ćwierćfinały w Berlinie, Indian Wells i Italian Open, gdzie odniosła najbardziej jak dotąd spektakularne zwycięstwo, nad ówczesną światową dwójką Naomi Osaką.

Koniec roku miała równie udany, bo w październiku wyszła za mąż za Taylora Gahegana, który od zakończenia studiów dziewięć lat pracuje dla rodziców Jessiki, najpierw jako analityk inwestycyjny, a potem szef marketingu Buffalo Sabres.

W tym roku z obrączką na palcu Pegula spisuje się jeszcze lepiej. Dotarła do ćwierćfinału Australian Open, później do półfinału Miami Open, gdzie przegrała ze Świątek, a w kolejnych miesiącach do finału w Madrycie i ćwierćfinału Roland Garros (znowu lepsza okazała się notująca 33. zwycięstwo z rzędu Polka). To wszystko sprawiło, że w połowie lipca wdrapała się na 7. miejsce w rankingu WTA, stając się jednocześnie najwyżej sklasyfikowaną w nim Amerykanką.



Mniej więcej w tym samym czasie z obozu rodziców Peguli wyszła niepokojąca informacja, że 53-letnia Kim trafiła na ostry dyżur i musi się poddać leczeniu. Niepotwierdzone plotki mówiły o ataku serca i tętniaku mózgu.

Jessica przed startem na US Open kontynuowała dobrą passę. Osiągnęła półfinał w Kanadzie i ćwierćfinał w Cincinnati. Wreszcie, już w Nowym Jorku, po wyeliminowaniu Viktoriji Golubic, Aliaksandry Sasnowicz i kwalifikantki Yue Yuan pokonała Petrę Kvitovą i zameldowała się w pierwszym w swojej karierze ćwierćfinale na Flushing Meadows.

Oglądasz Wideo: Eurosport Pegula po awansie do 4. rundy US Open

Świątek nie będzie miała z nią łatwej przeprawy. Pegula jest zdrowa i w życiowej formie. W swojej grze odnalazła solidność i stabilność. A teraz, być może też dodatkowo zmobilizowana sytuacją z matką, będzie szukać okazji do odniesienia najcenniejszego zwycięstwa w swojej karierze.

Relacja na żywo z meczu Świątek - Pegula od godz. 1.00 w nocy ze środy na czwartek w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w player.pl.