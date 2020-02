Jerzy Janowicz nie do przełamania. Polak awansował do ćwierćfinału

Forma polskiego tenisisty rośnie. W czwartek w godzinę i 43 minuty poradził sobie z Giustino. W spotkaniu Janowicz zanotował aż 23 asy serwisowe i był bardzo skuteczny przy własnym podaniu (83 procent). Wprawdzie rywal wygrał drugą partię, ale Polak nie został przełamany nawet raz - to kolejny taki wyczyn podczas turnieju we Francji. Wcześniej nie zdołali go przełamać Czech Zdenek Kolar i Francuz Maxime Janvier.

W turnieju odbywającym się w miejscowości znanej z rozgrywania etapów jazdy indywidualnej na czas, Janowicz wywalczył 18 punktów do rankingu ATP. Dzięki temu w najnowszym zestawieniu awansuje o około 340 pozycji. Triumf w całej imprezie mógłby dać mu awans nawet na 350. miejsce.

W spotkaniu o półfinał zawodów Polak zmierzy się z lepszym z Francuzów Hugo Grenier (ATP 250) - Enzo Couacaud (ATP 179).

Dla Janowicza to dopiero trzeci turniej po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. W dwóch poprzednich odpadał w dwóch pierwszych meczach. Widać, że polski zawodnik wraca do wysokiej formy, a to dobry prognostyk przed meczem w Pucharze Davisa.

W dniach 6-7 marca Polacy zmierzą się w Kaliszu z Hongkongiem w meczu barażowym o wejście do II Grupy Światowej.