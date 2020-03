Gigantyczny awans Janowicza. Jeden turniej, prawie 600 przeskoczonych rywali

Rozstawiony z numerem siódmym Alexander Zverev po raz pierwszy w karierze awansował do półfinału turnieju wielkoszlemowego. W ćwierćfinale Australian Open w Melbourne niemiecki tenisista pokonał Szwajcara Stana Wawrinkę (nr 15.) 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Szwajcar zaczął spotkanie świetnie, później z jego formą było coraz gorzej. Zverev potrzebował dziewiętnastu turniejów wielkoszlemowych, by awansować do półfinału.

Dla Janowicza był to trzeci turniej po ponad dwuletniej nieobecności na kortach spowodowanej kontuzją. W challengerach w Rennes i Quimper odpadał w drugich rundach.

Drugi największy awans

W Pau było o niebo lepiej. Odprawił pięciu rywali i wystąpił w meczu o tytuł.

W niedzielnym finale uległ 31-letniemu Łotyszowi Ernestsowi Gulbisowi (161. ATP), ale porażka nie może przesłonić kapitalnego wyniku, który osiągnął.

W poprzednich rundach Janowicz uporał się z Czechem Zdenkiem Kolarem (222. ATP; 6:4, 7:5), Francuzem Maximem Janvierem (173. ATP; 6:4, 6:4), Włochem Lorenzo Giustino (153. ATP; 6:4, 6:7 (5), 6:3), Francuzem Hugo Grenierem (250. ATP; 6:3, 6:3) i Czechem Jirim Veselym (71. ATP; 6:4, 6:7 (6), 7:6).

Występ w Pau ma dla Polaka wymiar niemal historyczny. Wszystko za sprawą opublikowanego w poniedziałek rankingowi ATP, w którym Janowicz zaliczył drugi wśród najbardziej spektakularnych awansów. 60 zdobytych punktów pozwoliło mu przeskoczyć 578 rywali i zameldować się na 461. miejscu. Tylko jeden tenisista w najnowszej klasyfikacji może pochwalić się większym awansem. To Argentyńczyk Franco Agamenone. On "podskoczył" o 652 pozycje.

Światowe notowanie to jedno, ale łodzianina i jego kibiców najbardziej cieszyć może co innego - wyraźnie rosnąca forma.

W trakcie turnieju w Pau Janowicz wygrał aż 70 z 72 gemów serwisowych, w których posłał 94 asy. "Nie ma wątpliwości, on wrócił" - cieszy się w mediach społecznościowych komentator tenisa w Eurosporcie Marek Furjan.



Życiowy ranking Żuka

Opublikowany w poniedziałek ranking jest też powodem do wielkiej radości 21-letniego Żuka. Zawodnik z Nowego Dworu Mazowieckiego dotarł w minionym tygodniu do półfinału Challengera w Calgary i zanotował awans na najwyższe miejsce w karierze. 361. lokatę zamienił na 302.

Najwyżej sklasyfikowanym z Polaków jest Hubert Hurkacz, który po awansie o jedno miejsce jest 29.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 2 marca:

1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 10220 pkt

2. (2) Rafael Nadal (Hiszpania) 9850

3. (4) Dominic Thiem (Austria) 7045

4. (3) Roger Federer (Szwajcaria) 6630

5. (5) Daniił Miedwiediew (Rosja) 5890

6. (6) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 4745

7. (7) Alexander Zverev (Niemcy) 3630

8. (8) Matteo Berrettini (Włochy) 2860

9. (9) Gael Monfils (Francja) 2860

10.(10) David Goffin (Belgia) 2555

...

29.(30) Hubert Hurkacz (Polska) 1353

108.(107.) Kamil Majchrzak (Polska) 523

302.(361.) Kacper Żuk (Polska) 136

461.(1039.) Jerzy Janowicz (Polska) 68