"To zrobiło różnicę". Rybakina o zwycięstwie ze Świątek

Fręch awansowała do 2. rundy kwalifikacji do Australian Open

Piłka setowa Fręch w meczu z Kraus w 1. rundzie eliminacji do Australian Open

Zobacz, co powiedzieli Kamil Stoch i Dawid Kubacki, w odpowiedzi na wypowiedź Igi Świątek podczas Australian Open.

Świetnie Polak zmieścił to w polu gry.

Niecodzienny wyczyn polskiego tenisisty, który wygrał drugą partię i jest coraz bliżej awansu do 4. rundy.

Po dwóch przegranych partiach Kanadyjczyk powoli bierze się do pracy.

Kanadyjczyk w dobrym stylu wygrał trzeciego seta i zbliżył się do Polaka.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po meczu z Cristiną Bucsą w 3. rundzie Australian Open.

Hurkacz coraz bliżej awansu do 4. rundy.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po triumfie w 3. rundzie Australian Open.

Hubert Hurkacz po awansie do 4. rundy Australian Open

Zobacz, co napisał Hubert Hurkacz po triumfie w 3. rundzie Australian Open.

Rozmowa z Tomaszem Wiktorowskim po awansie Świątek do 4. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po 3. rundzie Australian Open.

Zobacz, co powiedział Sebastian Korda po triumfie w 3. rundzie Australian Open.

Sebastian Korda po awansie do 4. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz podczas konferencji prasowej po 3. rundzie Australian Open.

Konferencja Hurkacza po awansie do 4. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz podczas konferencji prasowej po 3. rundzie Australian Open.

Zobacz, co powiedziała Zhu Lin po triumfie w 3. rundzie Australian Open.

Pliskova awansowała do 4. rundy Australian Open

Bencic awansowała do 4. rundy Australian Open

Rublow awansował do 4. rundy Australian Open

Sabalenka awansowała do 4. rundy Australian Open.

Rune awansował do 4. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedział Craig Boynton, trener Huberta Hurkacza, przed meczem Polaka w 4. rundzie Australian Open.

Serb w trzech setach poradził sobie z Bułgarem, ale awans do 4. rundy nie przyszedł łatwo.

Do piątego gema obie zawodniczki szły równo, ale w piątej partii lepsza była Aleksandrowa.

Oto co miał do powiedzenia serbski tenisista po awansie do 4. rundy AO.

Linette awansowała do 4. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po zwycięskim meczu z Aleksandrową w 3. rundzie Australian Open.

Magda Linette po awansie do 4. rundy Australian Open

Zobacz, co napisała Magda Linette po triumfie w 3. rundzie Australian Open.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po 3. rundzie Australian Open.

Rozmowa z Magdą Linette po awansie do 4. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette podczas konferencji prasowej po 3. rundzie Australian Open.

Konferencja Linette po awansie do 4. rundy Australian Open

Weronika Ewald awansowała do 2. rundy juniorskiego...

Oto co miała do powiedzenia zawodniczka z Kazachstanu po sprawieniu niespodzianki jaką było pokonanie w dwóch setach Igi Świątek w 4. rundzie AO.

Czy był to jeden z najważniejszych momentów 2. seta?

Łotyszka sprawiła niespodziankę, eliminując jedną z faworytek do zwycięstwa.

Świątek o swoich oczekiwaniach i o tym, co może jeszcze poprawić w swoim tenisie

Turniej Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu sprawiła w niedzielę największą niespodziankę turnieju w Melbourne. Pokonała polską liderkę rankingu WTA 6:4, 6:4 i dokonała tego w pełni zasłużenie. Imponowała szczególnie kapitalnym podaniem, a Świątek nie potrafiła skorzystać ze swoich szans. Na nic jej się zdało nawet prowadzenie 3:0 w drugiej partii.

Rybakina z szacunkiem o Świątek

Nie zaczęły grać, Świątek już ukarana. Niecodzienna sytuacja przed meczem Iga Świątek w... czytaj dalej » - To był naprawdę trudny mecz. Mam do Igi wielki szacunek za wszystko, czego dokonała w ubiegłym sezonie. Jest młodą zawodniczką i gra świetnie, ale dziś w ważnych momentach byłam lepsza. To zrobiło różnicę - powiedziała w pomeczowym wywiadzie z Jeleną Dokić.

I właśnie w tych momentach Rybakina imponowała zimną krwią, nie drżała jej ręka. - Zawsze gdy wychodzę na kort, jestem spokojna, staram się nie pokazywać emocji. Trenem mówi mi, że czasem powinnam je pokazać i tego się uczę. Ale oczywiście, że w środku się denerwowałam. To wielkie zwycięstwo i cieszę się z awansu - mówiła przy głośnym aplauzie publiczności.

Rybakina została również zapytana, co w jej życiu i tenisie zmienił zeszłoroczny triumf na Wimbledonie. - Mam wielkie wsparcie w Kazachstanie. To było niesamowite, gdy wróciłam z turnieju - powiedziała.

Jeszcze w trakcie pomeczowej rozmowy trwał mecz Jeleny Ostapenko z Coco Gauff, który miał wyłonić następną rywalkę dla Kazaszki. - Obejrzymy ten mecz, ale z obiema znam się świetnie, grałam przeciwko nim i na pewno będzie to trudny mecz, ale dobrze się do niego przygotuję - stwierdziła. Ostatecznie jej przeciwniczką będzie Łotyszka, co jest niespodzianką.