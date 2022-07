Druga twarz Rybakiny. Pomoże potrzebującym

Video: Eurosport

Halep i Rybakina równocześnie skorzystały z pomocy medycznej

Do nietypowej sytuacji doszło podczas meczu 3. rundy US Open. Elena Rybakina oraz Simona Halep jednocześnie skorzystały z pomocy medycznej podczas drugiego seta. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

