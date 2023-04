Ambitna Falkowska postawiła się słynnej rywalce. Polki i tak blisko porażki w Billie Jean King Cup

Sytuacja reprezentacji Polski już po pierwszym pojedynku pomiędzy Linette (19. WTA) a Putincewą (45. WTA) nie prezentowała się najlepiej. Choć poznanianka, liderka Biało-Czerwonych pod nieobecność kontuzjowanej Igi Świątek, rozpoczęła mecz od prowadzenia 4:0, to ostatecznie przegrała 5:7, 3:6. Niewytłumaczalna zapaść Linette. Koszmarny początek meczu z Kazachstanem Pierwszy... czytaj dalej »

Niewykorzystane szanse się zemściły

Kilkadziesiąt minut później walkę o pierwszy punkt dla naszego zespołu rozpoczęła Falkowska (253. WTA). 22-latkę z Warszawy czekało jednak niezwykle trudne zadanie.

Naprzeciwko stanęła bowiem Rybakina (7. WTA), która tylko w 2023 roku doszła do finału w Melbourne oraz Miami, a także triumfowała w imprezie rozgrywanej w Indian Wells.

Co ważne, długimi fragmentami nie było widać ogromnej różnicy, jaka dzieli obie tenisistki w światowym rankingu. Dość powiedzieć, że w trzecim gemie Polka miała aż cztery szanse na przełamanie aktualnej mistrzyni Wimbledonu, ale niestety nie wykorzystała żadnej z nich.

Skuteczniejsza pod tym względem była Kazaszka, która odebrała serwis Falkowskiej w gemie numer osiem, co dało jej prowadzenie 5:3. A chwilę później wyżej notowana z zawodniczek utrzymała podanie, dzięki czemu wygrała seta 6:3.



Advantage Rybakina



Looking comfortable in the second set after a 6-3 win in set 1 #BJKCup@ktf_kzpic.twitter.com/vb8uCCfOKs — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 14, 2023





Falkowska przegrała po walce

W drugiej partii sytuacja niemal się powtórzyła. Warszawianka ponownie miała okazję na przełamanie - tym razem jedną - ale nie zamieniła jej na punkt. Co innego Rybakina, która, także mając jedną szansę, wykorzystała ją perfekcyjnie i prowadziła 3:2.

W kolejnych minutach wszystko wskazywało na to, że siódma zawodniczka rankingu już nie wypuści zwycięstwa z rąk. Jednak Falkowska, przy siódmym break poincie tego dnia, wreszcie przełamała rywalkę i był remis 4:4.

Niestety, nasza zawodniczka nie poszła za ciosem i chwilę później straciła podanie, a po kolejnym gemie z triumfu 6:4 mogła cieszyć się Kazaszka.

Źródło: Getty Images Weronika Falkowska przegrała z Jeleną Rybakiną

Dokończenie rywalizacji w meczu Kazachstan - Polska w sobotę 15 kwietnia. Najpierw zostanie rozegrane spotkanie Rybakiny z Linette, następnie Putincewej z Falkowską, a na koniec - jeśli zajdzie taka potrzeba - debel Anna Danilina/Gozal Ainitdinowa zmierzy się z duetem Falkowska/Alicja Rosolska.

Plan gier meczu Kazachstan - Polska w Billie Jean King Cup 2023:

piątek 14 kwietnia:

gra pojedyncza

Julia Putincewa - Magda Linette 7:5, 6:3

Jelena Rybakina - Weronika Falkowska 6:3, 6:4

sobota 15 kwietnia (początek o godzinie 9.30 czasu polskiego):

gra pojedyncza

Jelena Rybakina - Magda Linette

Julia Putincewa - Weronika Falkowska

gra podwójna (jeśli będzie konieczna)

Anna Danilina/Gozal Ainitdinowa - Weronika Falkowska/Alicja Rosolska

Stan meczu - 2:0 dla Kazachstanu (rywalizacja toczy się do trzech wygranych)