Tenisistka z Moskwy przeciwna wojnie w Ukrainie

Rybakina została zapytana czy bardziej czuje się Rosjanką czy Kazaszką? Rybakina, która cztery lata temu zmieniła obywatelstwo, ale niezmiennie mieszka w Moskwie, odparła, że to trudne pytanie.

- Urodziłam się w Moskwie, ale oczywiście reprezentuję Kazachstan. To jest dla mnie długa historia. Grałem wcześniej na igrzyskach olimpijskich, turnieju Fed Cup. Otrzymałem tak wiele pomocy i wsparcia. Trudno mi dokładnie powiedzieć, co czuję – przyznała.

Jelena Rybakina: sportowcy nie wybierali miejsca urodzenia

Rozstawiona z nr 17 Rybakina jest teraz jedyną zawodniczką pochodzącą z Rosji, która pozostała w londyńskim turnieju.

Tenisistka podkreśliła, że współczuje tym, którzy nie mogli zagrać w Wimbledonie. Turniej został pozbawiony punktów rankingowych po decyzji międzynarodowych federacji.

- To znaczy, kiedy to usłyszałam, to nie jest coś, co chcesz usłyszeć, ponieważ uprawiamy sport. Każdy chce rywalizować. Sportowcy z Rosji czy Białorusi nie wybierali miejsca urodzenia – powiedziała tenisistka, która mecz o brązowy medal olimpijski w Tokio przegrała z Ukrainką Eliną Switoliną.

Źródło: Getty Images Jelena Rybakina wygrała w ćwierćfinale Wimbledonu

Rybakina dodała, że ma nadzieję, iż w przyszłym roku nie będzie żadnych ograniczeń i w Wimbledonie będą mogli zagrać wszyscy chętni.

- Chcę tylko, żeby wojna w Ukrainie jak najszybciej się skończyła. Jestem za pokojem - zakończyła.

Wyniki meczów 1/4 finału turnieju kobiet:

Ons Jabeur (Tunezja, 3) - Marie Bouzkova (Czechy) 3:6, 6:1, 6:1

Tatjana Maria (Niemcy) - Jule Niemeier (Niemcy) 4:6, 6:2, 7:5

Simona Halep (Rumunia, 16) - Amanda Anisimova (USA, 20) 6:2, 6:4

Jelena Rybakina (Kazachstan, 17) - Ajla Tomljanovic (Australia) 4:6, 6:2, 6:3

pary półfinałowe

Ons Jabeur (Tunezja, 3) - Tatjana Maria (Niemcy)

Jelena Rybakina (Kazachstan, 17) - Simona Halep (Rumunia, 16)