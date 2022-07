Jelena Rybakina - Ons Jabeur: wynik i relacja na żywo

Jelena Rybakina - Ons Jabeur 3:6, 3:1. Kolejny długi gem na przewagi. Tym razem 16 piłek było potrzebnych Rybakinie do wygranej. Walka jest zacięta i wyrównana. Jabeur miała trzy break pointy, ale wszystkie zmarnowała.

15:59

Jelena Rybakina - Ons Jabeur 3:6, 2:1. To był długi i zacięty gem. Do zwycięstwa Jabeur potrzebowała aż 12 akcji. Rybakina przestała co chwila popełniać błędy i już nie jest tak łatwo Tunezyjce o punkty.