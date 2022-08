Powrót na kort triumfatorki Wimbledonu do zapomnienia. "Nie miałam czasu na przygotowania"

Simona Halep pokonała Elenę Rybakinę 7:6 (13-11), 4:6, 6:3 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Skrót meczu Halep – Rybakina w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Halep – Rybakina w 3. rundzie US Open

Zobacz świetną wymianę wygraną przez Simonę Halep w starciu z Eleną Rybakiną w 3. rundzie US Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Świetna wymiana wygrana przez Halep w starciu z Rybakiną w US...

Napięty grafik Igi Świątek. Kiedy i gdzie zagra kolejne mecze? Iga Świątek ma... czytaj dalej » Był to pierwszy mecz zajmującej 23. miejsce w światowym rankingu Rybakiny od zwycięstwa 9 lipca nad Ons Jabeur w finale prestiżowej imprezy na kortach trawiastych w Londynie. Jak przyznała, kolejne tygodnie po tym sukcesie były dla niej trudne.

- Miałam wiele rzeczy do zrobienia i dużo podróżowałam. Oczywiście nie było to łatwe. Nie miałam wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się do kolejnej części sezonu - dodała 23-latka.

Chciała dać z siebie wszystko

Na zawody w San Jose przyjechała ze świadomością, że nie jest w pełni sił i formy. Do tego - jak wskazała - mecz ze świetnie jej znaną Kasatkiną był bardzo ciężki - po pierwszym secie zmieniły się warunki na korcie, a później całkiem straciła koncentrację.

- Chciałam tu przyjechać, zagrać i dać z siebie wszystko. Wiedziałam też, że to wymagający turniej, z dużą liczbą wspaniałych zawodniczek i wiedziałam, że mogę zagrać już w pierwszej rundzie z kimś z czołówki. Przecież w zeszłym roku Daszka (Kasatkina) dotarła tu do finału. Cieszę się, że tu jestem, zaczęłam grać na twardych kortach i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej - podkreśliła Rybakina.

Źródło: Getty Images Jelena Rybakina pożegnała się z turniejem w San Jose po 1. rundzie

Rywalka Rybakiny - 25-letnia Kasatkina - rozgrywa jeden z najlepszych sezonów w karierze. Zajmuje 12. miejsce w rankingu WTA i jest najwyżej notowaną rosyjską tenisistką.

W następnej rundzie zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend.

Wynik meczu 1. rundy turnieju WTA 500 w San Jose:

Jelena Rybakina - Daria Kasatkina 6:1, 2:6, 0:6