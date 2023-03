Pogromczyni Świątek ma jasny cel. Chce zająć jej miejsce

Zobacz, co powiedziała Jelena Rybakina po triumfie z Azarenką w półfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rybakina po awansie do finału Australian Open

Rybakina po awansie do finału Australian Open

Magda Linette wyszła na kort do półfinału Australian Open

Magda Linette wyszła na kort do półfinału Australian Open

Australian Open. Linette zmusiła Sabalenkę do ogromnego...

Australian Open. Linette zmusiła Sabalenkę do ogromnego...

Australian Open. Linette doprowadziła do tie-breaka 1. seta...

Australian Open. Linette doprowadziła do tie-breaka 1. seta w...

Zobacz, co powiedziała Aryna Sabalenka po zwycięskim meczu z Magdą Linette w półfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Sabalenka po awansie do finału Australian Open

Sabalenka po awansie do finału Australian Open

Zobacz, co powiedziała Aryna Sabalenka po zwycięskim meczu z Magdą Linette w półfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa Sabalenki z Schett po awansie do finału Australian Open

Rozmowa Sabalenki z Schett po awansie do finału Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po spotkaniu z Aryną Sabalenką w półfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette w trakcie konferencji prasowej po półfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette w trakcie konferencji prasowej po półfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Amerykański zawodnik wygrywa w dwóch setach i awansuje do finału.

Piłka setowa z pierwszej partii, do której zakończenia potrzebny był tie break.

Niecodzienna sytuacja. Grek zbyt długo zwlekał z serwem, więc został upomniany raz, co zostało potraktowane jako pierwszy błąd serwisowy. Za drugim razem nie trafił w pole i stracił punkt.

Błąd Greka przy serwisie, co wyłapał system Hawkeye.

Australian Open. Od dwóch piłek meczowych do setowej....

Australian Open. Od dwóch piłek meczowych do setowej....

Tak rozstawiona z jedynką czeska para awansowała dość pewnie do finału.

Oto co miał do powiedzenia grecki tenisista, który jako pierwszy awansował do finału AO.

Djoković nie do powstrzymania! Serb w ten sposób zapewnił sobie finał AO 2023.

Oto co powiedział Novak Djoković po zwycięstwie z Tommym Paulem w półfinale AO 2023.

Podczas tej wymiany w 1. secie szczęście uśmiechnęło się do Rybakiny.

Zobacz, co powiedziała Jelena Rybakina po porażce w finale Australian Open 2023. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Aryna Sabalenka po triumfie w Australian Open 2023. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Tomasz Berkieta o swoim występie w turnieju juniorskim w Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hijikata i Kubler doprowadzili do tie-breaka w 2. secie finału debla w Australian Open

Hijikata i Kubler doprowadzili do tie-breaka w 2. secie...

Hijikata i Kubler doprowadzili do tie-breaka w 2. secie finału...

Nie, to nie pomyłka. W przerwie między gemami w finale debla Australian Open na dzielonym oknie komentatorzy Eurosportu zajęli się... skokiem pierwszego uczestnika konkursu w Bad Mitterndorf.

Barbora Krejcikova i Katerina Siniakova odniosły wielkoszlemowy triumf w Melbourne. Zobacz, co powiedziały po finale gry podwójnej kobiet. Wszystkie mecze turnieju Australian Open obejrzysz w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, w jakim stylu Chris Wakelin odniósł triumf w Shoot Out. Snookerowe emocje na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Wakelin pokonał Leclercqa w finale Shoot Out

Wakelin pokonał Leclercqa w finale Shoot Out

Zobacz, co powiedział Stefanos Tsitsipas po przegranym meczu z Novakiem Djokoviciem w finale Australian Open. Wszystkie mecze turnieju Australian Open obejrzysz w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Novak Djoković po triumfie w meczu z Tsitsipasem w finale Australian Open. Wszystkie mecze turnieju Australian Open obejrzysz w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Novak Djoković po zwycięstwie w meczu z Tsitsipasem w finale Australian Open. Wszystkie mecze turnieju Australian Open obejrzysz w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek w poniedziałek otworzyła 51. tydzień z rzędu na prowadzeniu w światowym zestawieniu tenisistek. W ostatnim turnieju w Indian Wells odpadła w półfinale, ulegając Rybakinie 2:6, 2:6, przez co straciła część punktów za swój ubiegłoroczny triumf w tej imprezie. Druga na liście WTA Białorusinka Aryna Sabalenka sporo odrobiła do raszynianki, dochodząc do finału w Kalifornii. Obecnie obie zawodniczki dzieli 3235 punktów. Świątek poznała drabinkę w Miami. Możliwy rewanż z Rybakiną Rozlosowano... czytaj dalej »

Rybakina celuje w sam szczyt

Polka nadal ma znaczną przewagę, dzięki kapitalnym wynikom z poprzedniego sezonu, ale w obecnym póki co znajduje się w cieniu zarówno Sabalenki, jak i Rybakiny. Zawodniczki te spotkały się ze sobą w finałach obu najbardziej prestiżowych turniejów, które do tej pory rozegrano w 2023 roku, czyli wielkoszlemowym Australian Open oraz w Indian Wells. W Melbourne górą była Białorusinka, ale reprezentantka Kazachstanu zrewanżowała się jej w Kalifornii.

W obu tych imprezach Rybakina eliminowała Świątek, za każdym razem pewnie, w dwóch setach. Wobec takich wyników 20 marca wspięła się na swoje rekordowe siódme miejsce w rankingu WTA. Po ostatnim sukcesie 23-letnia Kazaszka została zapytana na konferencji prasowej, co chciałaby najbardziej osiągnąć w tym sporcie w nadchodzących latach.

- Myślę, że głównym celem jest oczywiście bycie numerem 1 na świecie. Przede mną jeszcze długa droga, więc powiedziałabym, że to bardziej cel długofalowy. Na razie jestem siódma, ale wiadomo, jak szybko zmienia się ten ranking. Muszę zawsze koncentrować się na każdym kolejnym turnieju, w którym biorę udział - odpowiedziała Rybakina, która obecnie do pierwszej pozycji traci 6255 punktów.

- Staram się po prostu nie myśleć za dużo o tym zestawieniu, tym bardziej, że to odległy cel - dodała.

Źródło: Getty Images Iga Światek i Jelena Rybakina

Najlepsze tenisistki globu po Indian Wells przenoszą się do Miami, gdzie czeka je kolejna prestiżowa rywalizacja. Świątek będzie bronić tytułu na Florydzie, ale znów musi liczyć się z trudną przeprawą. Po raz kolejny na jej drodze - tym razem w ćwierćfinale - może stanąć Rybakina.

Triumfatorka kalifornijskiego turnieju również nastawia się na wymagające wyzwanie, gdyż niewielu zawodniczkom udawało się sięgać w jednym sezonie po oba trofea w Stanach Zjednoczonych.

- Postaram się skupić wyłącznie na każdym kolejnym meczu, spodziewam się, że będzie bardzo ciężko. Wiem, że Iga tego dokonała i należy się jej za to wielki szacunek, bo to długa podróż do Miami i panują tam zupełnie inne warunki - powiedziała Kazaszka reporterom.