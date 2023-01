Coco Gauff nie wytrzymała po porażce. "Chcesz zakończyć konferencję?"

Fręch awansowała do 2. rundy kwalifikacji do Australian Open

Gauff chociażby z powodu wyższej pozycji w turniejowej drabince mogła czuć się faworytką w spotkaniu z Ostapenko. Łotyszka nie dała jej jednak szans na spełnienie marzeń. Awans do ćwierćfinału byłby jej najlepszym rezultatem w Australian Open.

Gauff popłakała się

Wielki Szlem nie widział czegoś takiego w 55-letniej erze. Niestety Świątek w jednej z głównych ról Australian Open... czytaj dalej » Amerykanka nie zagrała dobrze i nie pomogła sobie w najważniejszych momentach. Mając aż osiem szans na przełamanie wykorzystała tylko jedną. Rywalka była znacznie skuteczniejsza i wygrała zasłużenie.

- Bardzo ciężko pracowałam - oświadczyła nastoletnia Amerykanka na konferencji prasowej. - Czułam się bardzo dobrze, przystępując do turnieju. Cały czas się tak czuję. Mam wrażenie, że bardzo poprawiłam swoją grę. Jeśli rywalizujesz przeciwko takiej zawodniczce, która gra bardzo dobrze, to nic nie możesz zrobić. No może nie nic, w każdym meczu można się przeciwstawić. Ale to było trudne. Pod tym względem to jest trochę frustrujące - powiedziała Gauff drżącym głosem, ocierając łzy z oczu.

- Chcesz zakończyć konferencję? - zapytano w pewnym momencie na sali. - Nie, wszystko w porządku, mogę kontynuować - odparła Amerykanka, ale ciągle nie potrafiła do końca złapać równowagi.

Czas na debel

Australian Open 2023. Wyniki meczów i drabinka turnieju kobiet W Melbourne... czytaj dalej » Teraz Gauff czeka poniedziałkowy mecz deblowy. W parze z rodaczką Jessicą Gegulą (są turniejową "trójką") będzie rywalizowała z Japonką Miyu Kato i Indonezyjka Aldilą Sutjiadi (16.).

- Gra w deblu pomoże mi poradzić sobie z frustracją po dzisiejszej porażce. Mam nadzieję, że te doświadczenia przyniosą mi korzyści w przyszłości. Powrót po porażce zawsze jest trudny. Postaram się pomóc Jessice wygrać ten turniej - mówiła ciągle popłakując.

W ćwierćfinale jej pogromczyni Ostapenko zmierzy się z Kazaszką Jeleną Rybakiną, która w niedzielę ograła Igę Świątek 6:4, 6:4.

Wynik 1/8 finału gry pojedynczej kobiet Australian Open:

Jelena Ostapenko - Coco Gauff 7:5, 6:3