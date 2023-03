Trybuny w Miami przeciwko Ostapenko. "Zachowywali się trochę lekceważąco"

Sabalenka rzuca wyzwanie Świątek. Białorusinka ma jasny cel Pierwsze miejsce... czytaj dalej » 25-latka nie miała łatwego zadania. Choć wygrała pierwszy set 6:2, to w drugim do głosu doszła rywalka, która zwyciężyła 6:4. W decydującej partii Brazylijka mogła liczyć na wsparcie kibiców, którzy dopingowali ją niemal na każdym kroku i uprzykrzali życie Ostapence. Gdy się myliła, publiczność reagowała entuzjastycznie.

Dlatego nie dziwi, że po zdobyciu ostatniego punktu na 6:3 Łotyszka sprawiała wrażenie nieco wściekłej. Najpierw głośno krzyknęła, a następnie uderzyła rakietą o kort. Jednak emocje opadły i podziękowała przeciwniczce za mecz. Później skomentowała zachowanie kibiców.

"Byli przeciwko mnie"

Ostapenko wyznała, że "dziś czuła się jak na meczu piłkarskim". W pewnym momencie spotkania zaczęła dyskusję z sędzią, albowiem kibice zaczęli klaskać i wiwatować, gdy popełniła podwójny błąd serwisowy, co miało wpływ na jej koncentrację.

- Jestem szczęśliwa, choć oczywiście kibice byli w większości przeciwko mnie, zachowywali się trochę lekceważąco – zaczęła swoją pomeczową wypowiedź. – Jednak jestem wdzięczna tej grupie osób, która mnie wspierała i zarazem zadowolona, że walczyłam i zagrałam dobrym mecz – dodała po chwili z uśmiechem na twarzy, co spotkało się z aplauzem jej nielicznych fanów na trybunach.



Jelena Ostapenko calling the crowd disrespectful and then smiling at them right after is such a mood.



This woman can do no wrong. pic.twitter.com/eVFhaEyKln — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 25, 2023





Łotyszka zdołała utrzymać nerwy na wodzy i zagra w 1/8 finału turnieju w Miami, gdzie jej rywalką będzie Włoszka Martina Trevisan.