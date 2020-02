Przez ojca tyrana myślała o samobójstwie. Gwiazda tenisa znów uciekła z piekła

- Nie jest łatwo przestawić się z singla do gry w mikście, ale Łukasz jest świetnym partnerem i bardzo dużo się od niego uczę. Zagraliśmy bardzo dobrze i cieszę się, że awansowaliśmy do ćwierćfinału - powiedziała Iga Świątek po triumfie w drugiej rundzie miksta. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

3.02 | Kiedyś była czwartą rakietą świata, walczyła w półfinale Wimbledonu. Cena, jaką zapłaciła za sukcesy, była ogromna. Ojciec, trener i dyktator w jednej osobie, niszczył Jelenę Dokić latami, od dziecka. Straszna przeszłość pchnęła ją do próby samobójczej, a gdy wróciła do równowagi, znów musiała zawalczyć o siebie.

Triumf debiutantki. "Miejcie marzenia i odwagę, by je spełniać" Schowała twarz w... czytaj dalej » "Cóż to była za podróż w tych ostatnich 18 miesiącach. Nigdy nie ukrywałam problemów z moją wagą i postanowiłam publicznie przejść przez ten proces. Nie zawsze było łatwo, a pierwszy krok okazał się najtrudniejszy. Miewałam złe dni, w których nie wierzyłam, że poprawa kondycji jest możliwa" - oświadczyła Dokić we wpisie zamieszonym 2 stycznia w mediach społecznościowych.

36-letnia Australijka pochodząca z dawnej Jugosławii dołączyła też zdjęcie z etapami jej metamorfozy. Mogła w końcu ogłosić sukces. Straciła 53 kilogramy, z czego 31 przez rok. "Ostatnie 30 było najtrudniejsze" - dodała.

Pokonała demony, które znów ją dogoniły.



- Zmagałam się z życiem na sportowej emeryturze, bo przez kontuzje przedwcześnie musiałam zakończyć karierę. Znalezienie w nim równowagi było bardzo trudne - wyznała niedawno w rozmowie z gazetą "Die Welt".



Wyświetl ten post na Instagramie.

Schody były wyzwaniem

Był rok 2014. W tej pustce waga zaczęła rosnąć w niepokojącym tempie. W końcu licznik pokazał 121 kg, przy wzroście 173 cm. To już nie był sygnał ostrzegawczy. Zaczęła natychmiast działać, źle się czuła ze sobą. - Nie byłam przyzwyczajona do takiej sylwetki. Przecież zawsze byłam sprawna fizycznie - stwierdziła.

Nadwaga przeszkadzała w błahych sytuacjach. Zmęczenie dopadało ją, eksperta telewizyjnego, gdy po schodach trzeba było się dostać do biura prasowego Australian Open.



Wróciła na siłownię, zaczęła biegać, zmieniła dietę. Poznała Jenny Craig, właścicielkę firmy zajmującej się zdrowym trybem życia. Dokić wiele jej zawdzięcza, mówiąc wręcz o rewolucji w dotychczasowym życiu. Craig tłumaczyła, doradzała - jak ćwiczyć i co jeść, żeby było też smacznie.

Źródło: Getty Images W 2000 roku jako 17-latka grała w półfinale Wimbledonu

Upór i konsekwencja przyniosły efekt. Waga wyświetla dziś 67 kg. - Odnalezienie równowagi zajęło trochę czasu. Najważniejsze było wsparcie bliskich, to oni stanowili największą motywację - podkreśliła Dokić.

W 2002 roku była najwyżej w karierze w rankingu WTA - czwarta. Dwa lata wcześniej dotarła do półfinału Wimbledonu. Sukcesy, sława i pieniądze - ale to tylko pozory. Czuła przede wszystkim strach. Przed ojcem, przed całym światem.



- To, przez co przeszłam, było bardzo trudne. Nie tak łatwo wymazać z pamięci pewne historie. Ojciec traktował mnie okropnie, odkąd miałam sześć lat. Nazywał mnie ku*** i suką, a to bardzo boli. Tracisz pewność siebie, czujesz się bezwartościowy - mówiła w 2018 roku na łamach "Bilda".

"Wyszłam na balkon, stanęłam na balustradzie"

Osobisty dramat opisała w autobiografii "Unbreakable" ("Niezniszczalna"), wydanej w roku 2017.



"To paskudne wspomnienia, które pozostaną ze mną na zawsze. Kończyło się na omdleniach, tak potwornie mnie bił. Im lepiej grałam, tym było gorzej, a to jest coś, czego nie mogłam zrozumieć" - czytamy w książce.

Są też wstrząsające fragmenty o ciągnięciu za włosy i pluciu w twarz przez ojca-trenera.

Źródło: penguin.com.au "Niezniszczalna" - autobiografia Jeleny Dokić



Lista grzechów Damira Dokicia jest długa. I przerażająca. Dla córki był nieznoszącym sprzeciwu katem. Wszędzie wietrzył spiski, oskarżał każdego, jeśli coś nie poszło po jego myśli, zwłaszcza po losowaniu drabinki turnieju (do ingerencji w nią miał nakłaniać organizatorów Australian Open w 2001 roku).

Raz groził śmiercią ambasadorce Australii w Belgradzie, opowiadając w mediach, że wysadzi jej samochód w powietrze. Wściekł się, że na antypodach publikowane są nieprzychylne artykuły na jego temat.

Miarka się przebrała, pan Dokić został aresztowany.



To nie koniec. Jelena miała ogromny żal do ojca za uniemożliwienie kontaktów z młodszym bratem Savo, z którym nie mogła rozmawiać przez sześć długich lat. On miał 11, gdy opuściła rodzinny dom, a bez niego czuła się samotna. Matka nie pomogła, ona zresztą nic nie mogła zrobić.

Źródło: Getty Images Rodzice Jeleny Liliana i Damir oraz brat Savo

I jeszcze ta przeklęta porażka z Amerykanką Lindsay Davenport w półfinale Wimbledonu, gdy senior Dokić zabronił córce wracać do hotelu. Zwyczajnie się jej wyrzekł.



- Popadłam w depresję, trwającą dekadę, która doprowadziła mnie do próby samobójczej. Mieszkałam na 20. piętrze, wyszłam na balkon, stanęłam na balustradzie i chciałam skoczyć. Myślałam o tym od dłuższego czasu - opowiedziała o tamtej chwili w "Die Welt".

"Straciłam kilka dobrych lat"

Z ojcem w końcu się pogodziła, ale tego piekła nikt jej nie zrekompensuje. Oddała mu zarobione pieniądze na korcie. Uzbierało się w sumie 4,4 mln dolarów z nagród i kontraktów reklamowych. Nie miała siły o nie walczyć, nigdy nie były zresztą najważniejsze.



- Straciłam kilka dobrych lat w moim życiu, musiałam w końcu zacząć patrzeć przed siebie. Zdałam sobie sprawę, że nie potrzebowałam ludzi, którzy nigdy mnie nie kochali - mówiła, też na łamach "Die Welt".