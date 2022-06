Poruszające wyznanie byłej gwiazdy tenisa. "Nigdy nie zapomnę tego dnia"

3.02 | Kiedyś była czwartą rakietą świata, walczyła w półfinale Wimbledonu. Cena, jaką zapłaciła za sukcesy, była ogromna. Ojciec, trener i dyktator w jednej osobie, niszczył Jelenę Dokić latami, od dziecka. Straszna przeszłość pchnęła ją do próby samobójczej, a gdy wróciła do równowagi, znów musiała zawalczyć o siebie.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałabyś/chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc - zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc>>>

Piekło, które stworzył ojciec

Jelena Dokić była kiedyś czwartą rakietą świata, walczyła w półfinale Wimbledonu. Cena, jaką zapłaciła za sukcesy, była ogromna. Ojciec, trener i dyktator w jednej osobie, niszczył ją latami, od dziecka. Straszna przeszłość pchnęła ją do pierwszej próby samobójczej, którą opisała w wydanej w 2017 roku autobiografii zatytułowanej "Unbreakable". Zawodową grę w tenisa porzuciła rok wcześniej.

W późniejszych latach urodzona w byłej Jugosławii Australijka dzielnie stawiała czoła kolejnym przeciwnościom, między innymi problemom z dużym wzrostem wagi ciała.

Na początku tego roku, ku uciesze fanów, wróciła do aktywności przy tenisie i przed kamerami Eurosportu pracowała podczas Australian Open. Teraz, kilka miesięcy później, jej demony powróciły.

Przez ojca tyrana myślała o samobójstwie. Gwiazda tenisa znów uciekła z piekła Kiedyś była... czytaj dalej » 39-latka w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych zdradziła, że po raz kolejny stanęła na barierce balkonu na 26. piętrze i myślała o skoku.

Całość wpisu Jeleny Dokić:

"28 kwietnia 2022 roku. Omal nie wyskoczyłam z balkonu na 26. piętrze i nie odebrałam sobie życia. Nigdy nie zapomnę tego dnia.

Wszystko jest zamazane. Wszystko jest ciemne.

Żaden dźwięk, żaden obraz. Nic nie ma sensu... tylko łzy, smutek, depresja, niepokój i ból.

Ostatnich sześć miesięcy było trudne.

To było ciągłe płakanie, wszędzie. Od ukrywania się w łazience w pracy i ocierania łez, by nikt ich nie widział, aż po ciągły i nieustający płacz w moich czterech ścianach. To było nie do zniesienia. Ciągłe uczucie smutku i bólu po prostu nie znikały, a moje życie było całkowicie zniszczone. Ciągle się obwiniam, nie sądzę, żebym była godna kochania i boję się. Wiem też, że wciąż mam rzeczy, za które mogę być wdzięczna. I wtedy zaczynam nienawidzić siebie, bo nie jestem, odkąd chcę to wszystko zakończyć. To błędne koło w mojej głowie.

Rezultat jest taki, że 28 kwietnia prawie zeskoczyłam z balkonu z 26. piętra. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Po prostu chciałam, aby ból i cierpienie się skończyły. Wyciągnęłam się z krawędzi, nawet nie wiem, w jaki sposób. Otrzymałam profesjonalną pomoc, która uratowała mi życie.

Nie jest to łatwe do napisania, ale zawsze byłam otwarta i szczera wobec was. Głęboko wierzę, że moc dzielenia się naszymi historiami może pomóc przejść przez różne sytuacje i możemy pomóc sobie nawzajem. Piszę to, bo wiem, że nie jestem jedyną osobą, która się z tym zmaga. Po prostu wiedzcie, że nie jesteście sami.

Nie powiem, że u mnie wszystko układa się świetnie, ale zdecydowanie jestem na drodze do wyzdrowienia. Niektóre dni są lepsze od innych, czasami stawiam krok naprzód, potem w tył, ale walczę i wierzę, że mogę przez to przejść.

Wierzę w następujące rzeczy: to OK czuć, to co ja czuję, to OK czuć smutek, ale trzeba walczyć o powrót.

To właśnie staram się robić i to mnie napędza. Nie wstydźcie się tego, co czujecie. W porządku jest czuć się w ten sposób i można z tym wygrać. To możliwe, po prostu trzeba w to wierzyć.

Kocham was wszystkich. Walczę, by przetrwać i zobaczyć kolejny dzień. Wrócę silniejsza niż kiedykolwiek."