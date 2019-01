Łzy na korcie. Hiszpański tenisista ustrzelił sędzię

Do zdarzenia doszło w drugim secie. Munar prowadził w nim 2:1 i serwował. Piłka jednak zamiast w tę część kortu na której stał rywal, trafiła w dolną część pleców sędzię liniową. Prędkościomierz pokazał, że piłeczka leciała z prędkością 184 km/h.

Hiszpan się uwziął?

Poszkodowaną od razu zajęły się służby medyczne, a skruszony Hiszpan podszedł ją przeprosić. Wezwano zastępczego arbitra, ale pani postanowiła wrócić do pracy. Publiczność przyjęła to z aplauzem.

Niestety, chwilę później sędzia znów oberwała od Munara. Tym razem z większą siłą (195 km/h). Tenisista pokazał przepraszający gest, a po chwili swoją rakietą imitował strzał z karabinu. Fognini potraktował to jako żart, bo się uśmiechnął. Kobiecie do śmiechu już jednak nie było. Do gry od razu wróciła, ale niesmak pozostał.

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem rozstawionego z numerem 12. Fogniniego. Hiszpan skreczował przy prowadzeniu rywala 7:6 (7-3), 7:6 (9-7), 3:1.

Transmisje z turnieju w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 oraz usłudze Eurosport Player.



Wyniki wtorkowych meczów I rundy turnieju mężczyzn:

Ivo Karlovic (Chorwacja) - Hubert Hurkacz (Polska) 6:7 (5-7), 7:6 (7-5), 7:6 (7-3), 7:6 (7-5)

Kei Nishikori (Japonia, 8) - Kamil Majchrzak (Polska) 3:6, 6:7 (6-8), 6:0, 6:2, 3:0 i krecz Majchrzaka

Ryan Harrison (USA) - Jiri Vesely (Czechy) 6:0, 7:5, 6:3

Daniił Miedwiediew (Rosja, 15) - Lloyd Harris (RPA) 6:1, 6:2, 6:1

Fabio Fognini (Włochy, 12) - Jaume Munar (Hiszpania) 7:6 (7-3), 7:6 (9-7), 3:1 i krecz Munara

Leonardo Mayer (Argentyna) - Nicolas Jarry (Chile) 7:6 (7-4), 7:6 (7-3), 4:6, 6:3

Ilia Iwaszka (Białoruś) - Malek Jaziri (Tunezja) 4:6, 7:6 (8-6), 6:1, 4:0 i krecz Jaziriego

Alexander Zverev (Niemcy, 4) - Aljaz Bedene (Słowenia) 6:4, 6:1, 6:4

Alex Bolt (Australia) - Jack Sock (USA) 4:6, 6:3, 6:2, 6:2

Gilles Simon (Francja, 29) - Bjorn Fratangelo (USA) 7:6 (7-2), 6:4, 6:2

Hyeon Chung (Korea Płd., 24) - Bradley Klahn (USA) 6:7 (5-7), 6:7 (5-7), 6:3, 6:2, 6:4

Pierre-Hugues Herbert (Francja) - Sam Querrey (USA) 5:7, 7:6 (8-6), 6:3, 6:1

Borna Coric (Chorwacja, 11) - Steve Darcis (Belgia) 6:1, 6:4, 6:4

Marton Fucsovics (Węgry) - Albert Ramos-Vinolas (Hiszpania) 6:3, 6:4, 6:7 (5-7), 6:3

Jewgienij Donskoj (Rosja) - Laslo Djere (Serbia) 6:7 (5-7), 6:4, 6:1, 7:6 (7-5)