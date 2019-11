Włoski rekordzista oczarował Mediolan. "To dziwne, ale miłe uczucie"

Sinner przebił się przez kwalifikacje US Open

Zobacz niesamowitą wymianą z meczu Majchrzak - Dimitrow w trzeciej rundzie US Open. Ta akcja znalazła się w zestawieniu najlepszych z piątego dnia rywalizacji na nowojorskich kortach. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Stan Wawrinka pokonał Włocha Jannika Sinnera 6:3, 7:6 (7-4), 4:6, 6:3 w meczu pierwszej rundy US Open. Transmisje z wielkoszlemowego turnieju w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Wawrinka - Sinner w 1. rundzie US Open

Skrót meczu Wawrinka - Sinner w 1. rundzie US Open

Skrót spotkania 1. rundy US Open Jannik Sinner - Stan Wawrinka

Skrót spotkania 1. rundy US Open Jannik Sinner - Stan Wawrinka

Skrót spotkania 1. rundy US Open Jannik Sinner - Stan Wawrinka

Rozlosowano grupy Finałów ATP. Łukasz Kubot zagra już w niedzielę We wtorek... czytaj dalej » W piątkowym półfinale z Miomirem Kecmanoviciem w mediolańskiej hali Allianz Cloud Sinnera wspierały tysiące fanów. Niesiony ich dopingiem pełnoletni dziś Włoch pokonał Serba 2:4, 4:1, 4:2, 4:2 i awansował finału. W nim zagra w sobotę z Australijczykiem Aleksem de Minaurem.

Najmłodszy włoski triumfator challengera

- Taka publiczność daje ogromną energię, a to dla zawodnika jest bardzo ważne. W piątek byłem trochę bardziej nerwowy, bo stawką był finał. W sobotę stres będzie jeszcze większy, ale to normalne. Nie można o tym myśleć. Całą koncentrację należy spożytkować na jak najlepszą grę – powiedział Sinner.

Jego występ w Finałach ATP Next Gen jest znakomitym podsumowaniem kapitalnego sezonu. Do tego roku nie miał na koncie ani jednego turniejowego zwycięstwa w cyklu ATP Challenger Tour. Po raz pierwszy dokonał tego w lutym w Bergamo, jako najmłodszy Włoch w historii.

Półfinał w pierwszym sezonie w ATP Tour

Dwa miesiące później wygrał w Budapeszcie swój pierwszy mecz w cyklu ATP Tour. Niedługo później zdołał też przejść rundę w turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie. Jeszcze lepiej wypadł w październikowej imprezie ATP Tour w Antwerpii, gdy po pokonaniu Kamila Majchrzaka, Gaela Monfilsa i Francesa Tiafoe awansował do półfinału.

Źródło: Getty Images Jannik Sinner - Next Gen ATP Finals 2019

- Cieszę się, że mogę być w centrum uwagi. To dla mnie coś nowego. Kibice mocno mnie wspierają. Ludzie w moim wieku podchodzą do mnie i proszą o zdjęcie lub autograf. To dziwne, ale dość miłe uczucie – przyznał Sinner.

W obecnym sezonie włoscy fani mają wiele powodów do radości. Do Finałów ATP zakwalifikował się znakomity w ostatnich miesiącach Matteo Berrettini, a swój pierwszy turniej ATP Masters 1000 (w Monte Carlo) wygrał Fabio Fognini. Tenis na Półwyspie Apenińskim przeżywa wspaniałe chwile, czego dowodem jest frekwencja i atmosfera na meczach Sinnera w Mediolanie.