Polski showman, który już dziś może zostać mistrzem wielkiego szlema

Oto co miał do powiedzenia polski deblista, który z Hugo Nysem awansował do finału AO 2023.

Finał Australian Open 2023 to największy sukces w karierze 26-letniego Polaka. Mający w dorobku dwa tytuły w grze podwójnej Zieliński (oba w Metz, w 2021 roku w parze z Hubertem Hurkaczem, a rok później z Nysem) w Wielkim Szlemie do tej pory najdalej dotarł w ubiegłorocznym US Open, kiedy z Nysem zatrzymali się na ćwierćfinale.



Jan Zieliński pęka z dumy po awansie do finału. "Wzięliśmy sprawy w swoje ręce" Jan Zieliński,... czytaj dalej » Zieliński może zostać trzecim polskim triumfatorem gry podwójnej w Australian Open. W 1978 roku po tytuł sięgnął Wojciech Fibak, który grał wspólnie z Australijczykiem Kimem Warwickiem, a w 2014 roku mistrzami zostali Łukasz Kubot i Szwed Robert Lindstedt.

Fyrstenberg pod wrażeniem Zielińskiego

Mimo bardzo bogatej kariery i choćby finału US Open 2011 po wielkoszlemowy tytuł nigdy nie udało się sięgnąć Fyrstenbergowi, obecnemu trenerowi Zielińskiego. - Strasznie się wszyscy cieszymy. I w Polsce, i tu na miejscu. Na meczach siedzimy w boksie z Łukaszem Kubotem, więc atmosfera jest bardzo dobra. Wszystko tak naprawdę mogło skończyć się w pierwszej rundzie, a proszę, mamy finał - mówił uradowany w rozmowie z Pawłem Kuwikiem.

Jak zauważył reporter Eurosportu, Zieliński i Nys mają bardzo silne wsparcie ze strony swojego boksu. Doping z tej strefy niesie się po całych trybunach. - Jeden z naszych przyjaciół załatwił aż 40 biletów dla kibiców, przyjaciół, znajomych. A limit jest osiem czy dziesięć, więc mamy kibiców po swojej stronie. To oczywiście się zmieni, kiedy będą grać z Australijczykami - przyznał z uśmiechem.

Dla Zielińskiego sukces w Melbourne jest tym większy, że na najwyższym poziomie rywalizuje dopiero od dwóch lat. - On ma psychikę mistrza. Jest bardzo odważny. Lubi się pokazać w stresujących sytuacjach. Jest showmanem, który lubi grać przy dużej publiczności. To zawodnik stworzony do dużych stadionów. Ma charakter wojownika - nie mógł się nachwalić swojego podopiecznego Fyrstenberg.

Rywalami Jana Zielińskiego i Hugo Nysa z Monako w sobotnim finale debla będą tenisiści gospodarzy Jason Kubler i Rinky Hijikata.

Ich mecz rozpocznie się po finale gry pojedynczej kobiet (Jelena Rybakina - Aryna Sabalenka), który zaplanowano na godz. 9.30 czasu polskiego.

Polak i Monakijczyk wyjdą na kort zapewne po godz. 11.00.

Wszystkie mecze sesji wieczornej na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w player.pl od godz. 9.30.

Finał singla kobiet: Jelena Rybakina (Kazachstan) [22] - Aryna Sabalenka [5]

Finał debla mężczyzn: Jason Kubler (Australia), Rinky Hijikata (Australia) [dzika karta] - Jan Zieliński (Polska), Hugo Nys (Monako)