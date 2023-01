Jan Zieliński chce więcej. "Pójdziemy do końca"

Zobacz, co powiedział Mariusz Fyrstenberg po awansie do półfinału gry podwójnej w Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Jan Zieliński w półfinale debla Australian Open Jan Zieliński i... czytaj dalej » W ćwierćfinale Zieliński i Nys pokonali Francuzów Benjamina Bonziego i Arthura Rinderknecha 6:1, 6:4. Polak, który ma w dorobku dwa tytuły w grze podwójnej zdobyte w turniejach w Metz, liczy na to, że półfinał również potoczy się po ich myśli.

- Cztery z sześciu zadań wykonane. Za dwa dni kolejna potyczka, mam nadzieję, że znowu zakończona sukcesem – powiedział w rozmowie z Pawłem Kuwikiem z Eurosportu.

Dwa kroki od spełnienia marzeń

- O półfinałach nigdy nie myślałem, jako małe dzieci zawsze myśleliśmy od razu o zwycięstwach. Każdy tenisista zaczyna od takich marzeń, od wygrywania Wielkich Szlemów. Jesteśmy dwa kroki od spełnienia tych marzeń, ale trzeba brać mecz po meczu, bo każdy jest bardzo wymagający, jeszcze trudniejszy od poprzedniego. Nie możemy się doczekać – podkreślił.

Zieliński wie, że czeka ich trudne zadanie. Kolejnymi przeciwnikami polsko-monakijskiej pary będą Holender Jean-Julien Rojer i Salwadorczyk Marcelo Arevalo lub Francuzi Jeremy Chardy i Fabrice Martin. Pierwsi w 2022 roku wygrali French Open.

- Mam nadzieję, że pójdziemy do końca. Wiedzieliśmy, że mamy ten poziom, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie (awans do półfinału – red.) bardzo trudne do osiągnięcia. Każdy tu obecny gra na najwyższym poziomie na świecie. Cieszymy się, że jesteśmy w tym półfinale, pokazaliśmy się dziś chyba z najlepszej strony w tym turnieju i mamy nadzieję zaprezentować się podobnie w kolejnym meczu – wyznał.