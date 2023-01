Jan Zieliński w półfinale debla Australian Open

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Zieliński/Nys - Bonzi/Rinderknech w ćwierćfinale debla w Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zieliński i Nys awansowali do ćwierćfinału gry podwójnej w...

Zieliński i Nys awansowali do ćwierćfinału gry podwójnej w...

Nys i Zieliński awansowali do 3. rundy Australian Open

Nys i Zieliński awansowali do 3. rundy Australian Open

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Zieliński/Nys - Bonzi/Rinderknech w ćwierćfinale debla w Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zieliński i Nys awansowali do półfinału gry podwójnej w...

Zieliński i Nys awansowali do półfinału gry podwójnej w...

Australian Open oglądaj na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

W poprzedniej rundzie polski deblista w parze z Monakijczykiem sprawili dużą niespodziankę, eliminując z turnieju rozstawionych z dwójką Amerykanina Rajeeva Rama i Brytyjczyka Joe Salisbury'ego. Teraz poradzili sobie z parą francuską.

Pierwszego seta wygrali pewnie i przekonująco 6:1, a potrzebowali do tego niespełna pół godziny.

Oglądasz Wideo: Eurosport Zieliński i Nys wygrali 1. seta w ćwierćfinale gry podwójnej w Australian Open

Francuzi bardziej postawili się w drugiej odsłonie, ale już w trzecim gemie zostali przełamani. To okazało się kluczowe dla losów tej partii, bo nie zdołali odpowiedzieć tym samym, przegrali 4:6. Po nieco ponad godzinie gry Zieliński i Nys mogli świętować zwycięstwo i awans do półfinału, co jest największym sukcesem w Melbourne 26-letniego Polaka.

Oglądasz Wideo: Eurosprot Zieliński i Nys awansowali do półfinału gry podwójnej w Australian Open

Mający w dorobku dwa tytuły w grze podwójnej Zieliński (oba w Metz, w 2021 roku w parze z Hubertem Hurkaczem, a rok później z Nysem) w wielkoszlemowym turnieju do tej pory najdalej dotarł w ubiegłorocznym US Open, kiedy z Nysem zatrzymali się na ćwierćfinale.

Z kim w półfinale?

Polak i Monakijczyk czekają na rywala w półfinale. Mogą być nimi kolejni Francuzi Jeremy Chardy i Fabrice Martin albo para salwadorsko-holenderska Marcelo Arevalo, Jean-Julien Rojer, którzy w 2022 roku wygrali razem French Open. Ich potyczka ćwierćfinałowa została przerwana przy stanie 6:3, 1:2.

Wynik 1/4 finału debla:

Jan Zieliński, Hugo Nys (Polska, Monako) - Benjamin Bonzi i Arthur Rinderknech (Francja) 6:1, 6:4