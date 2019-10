Niedawny król Paryża w kryzysie. Nic nie wygrał, wypadnie z rankingu

Druga wygrana Switoliny w WTA Finals. Ukrainka jest już pewna półfinału Broniąca tytułu... czytaj dalej » Amerykanin dwa lata temu potrafił wygrać turniej ATP Masters 1000 w Paryżu, co zaowocowało również wdarciem się do imprezy ATP Finals w Londynie. Tam sensacyjnie dostał się do półfinału, odbił się dopiero od Bułgara Grigora Dimitrowa.

W tym roku jednak Sock nie wygrał ani jednego spotkania singlowego. Nawet na poziomie challengerowym, czyli w zawodach o niższej randze niż imprezy cyklu ATP. Od poniedziałku wypadnie z rankingu.

Obecnie Sock zajmuje 253. miejsce w rankingu ATP. W tym sezonie rozegrał tylko cztery spotkania w singlu. Wszystkie przegrał. W deblu poszło mu trochę lepiej - dziesięć spotkań wygrał, sześć przegrał.

Sock jest jest postacią bardzo lubianą. Znany jest z gestów fair play, żartuje z publicznością. Wielu kibiców uważa jednak, że to burzliwe życie osobiste źle wpłynęło na amerykańskiego tenisistę.



After losing the first set, Jack Sock started showing pain in his back in the second and soon retired against Bangoura.



Two years after being in Top 8 to reach World Tour Finals, Sock will ne without a ranking Monday.



Here’s the scene, called by @MikeCTennis and @Noahrubin33pic.twitter.com/XWiB9E8AwK — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) October 30, 2019

Coś jednak wygrał

W tym sezonie Sock wygrał jedno spotkanie, ale w turnieju Laver Cup w Genewie. Impreza o puchar legendarnego tenisisty Roda Lavera jest wpisana w kalendarz ATP, jednak jest towarzyska i nie jest punktowana.

W starciu Europy z Resztą Świata Sock, ze sporą nadwagą, pokonał Fabio Fogniniego 6:1, 7:6. Wygrana z Włochem nic nie dała - to Europa była górą w trzeciej edycji Laver Cup.

Ostateczną wygraną dało jej zwycięstwo Alexandra Zvereva nad Milosem Raonicem. Niemiec jako siódmy zakwalifikował się do Turnieju Mistrzów w Londynie. Będzie bronił tytułu sprzed roku. Pewni udziału w zawodach są również Rafael Nadal, Novak Djoković, Roger Federer, Daniił Miedwiediew, Dominic Thiem i Stefanos Tsitsipas. Tegoroczna impreza rusza 10 listopada.