Kontrowersja przy piłce meczowej. Hiszpan nie mógł się z pogodzić

Spotkanie trwające blisko 2 godziny i 40 minut obfitowało w niesamowite zwroty akcji. Wu minimalnie przegrał pierwszego seta, ale w drugim nie pozwolił na nic rywalowi z Hiszpanii. W decydującej partii do rozstrzygnięcia konieczny był następny tie-break, który zakończył się w niezwykle kontrowersyjnych okolicznościach. Świątek i Hurkacz w formie przed Indian Wells Iga Świątek i... czytaj dalej »

Rakieta w siatce

O wygranej Chińczyka przesądziła jego niesamowita akcja przy prowadzeniu 6-3 w tie-breaku. Podczas długiej wymiany Wu ofiarnie rzucił się na kort, trafiając poza zasięgiem Munara. Przewracając się, wypuścił jednak rakietę z ręki, która wylądowała w siatce, gdy piłka teoretycznie była jeszcze w grze.

Sędzia Aurelie Tourte nie dostrzegła żadnej nieprawidłowości w zagraniu Wu, uznając jego zwycięstwo. Hiszpan od razu wskazał jednak sugestywnie na siatkę, oczekując wyjaśnień od pani arbiter. Ta z przekonaniem stwierdziła, że rakieta trąciła ją dopiero po dwukrotnym odbiciu piłki na polu gry Munara. Argumenty niezadowolonego tenisisty nie przyniosły skutku, ale nawet po oficjalnym ogłoszeniu wyniku nie chciał on zgodzić się z oceną Tourte. Analizując tę sytuację w zwolnionym tempie możemy dostrzec, że miał rację.



Spectacular effort, but that final volley didn't bounce twice before Wu's racquet touched the net. Missed call. Should have been Munar's point.pic.twitter.com/A3zLatAHf9 — Gill Gross (@Gill_Gross) March 9, 2023

Z awansu ostatecznie cieszył się jednak Chińczyk, który w drugiej rundzie zmierzy się z kolejnym rywalem z Hiszpanii, Alejandro Davidovichem Fokiną.

Polskę turnieju mężczyzn w Indian Wells reprezentuje Hubert Hurkacz. Wrocławianin jest rozstawiony z numerem 9. i w pierwszej rundzie ma wolny los. Jego pierwszym rywalem będzie lepszy z pary Alexei Popyrin - Zhang Zhizhen.